Beşiktaş, Tammy Abraham ile yolların ayrılması yönünde kritik adımı attı. Siyah-beyazlı kulüp, İngiltere temsilcisi Aston Villa ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP bildirimi ile resmileştirdi.

KAP açıklamasıyla süreç resmen başladı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bildiride, Abraham’ın transferi konusunda Aston Villa ile görüşmelerin yürütüleceği ifade edildi. Açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham’ın, İngiltere’nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” denildi.

Transfer paketinde Yasin Özcan detayı

Beşiktaş’ın bu transfer kapsamında Aston Villa’dan Yasin Özcan’ı kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi. Genç futbolcunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması amacıyla akşam saatlerinde İstanbul’a geleceği bildirildi.

İstanbul’a geliş saati açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yasin Özcan’ı taşıyan uçağın bu akşam 20.40’ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, oyuncunun resmi işlemlerinin bu gelişin ardından tamamlanacağını duyurdu.







