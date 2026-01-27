Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Transfer
Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı: Yıldız isim için KAP bildirimi geldi

Beşiktaş’ta ayrılık rüzgarı: Yıldız isim için KAP bildirimi geldi

19:2127/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş’ta bir ayrılık daha: Tammy Abraham için KAP açıklaması
Beşiktaş’ta bir ayrılık daha: Tammy Abraham için KAP açıklaması

Beşiktaş, Tammy Abraham’ın İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’ya transferi için resmi sürecin başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Roma’dan bonservisi alınan golcü futbolcunun transferiyle ilgili görüşmelerin başlatıldığını bildirdi. Transfer paketinde Yasin Özcan’ın da Beşiktaş kadrosuna katılması bekleniyor.

Beşiktaş, Tammy Abraham ile yolların ayrılması yönünde kritik adımı attı. Siyah-beyazlı kulüp, İngiltere temsilcisi Aston Villa ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP bildirimi ile resmileştirdi.

KAP açıklamasıyla süreç resmen başladı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bildiride, Abraham’ın transferi konusunda Aston Villa ile görüşmelerin yürütüleceği ifade edildi. Açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham’ın, İngiltere’nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” denildi.

Transfer paketinde Yasin Özcan detayı

Beşiktaş’ın bu transfer kapsamında Aston Villa’dan Yasin Özcan’ı kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi. Genç futbolcunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması amacıyla akşam saatlerinde İstanbul’a geleceği bildirildi.

İstanbul’a geliş saati açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yasin Özcan’ı taşıyan uçağın bu akşam 20.40’ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapması bekleniyor. Siyah-beyazlılar, oyuncunun resmi işlemlerinin bu gelişin ardından tamamlanacağını duyurdu.



#beşiktaş
#tammy abraham
#aston villa
#kap
#kamuyu aydınlatma platformu
#transfer
#yasin özcan
#premier lig
#roma
#i̇ngiltere
#futbol transferleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul için kar ihtimali arttı: İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi