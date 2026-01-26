Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eyüpspor - Beşiktaş maçında dikkat çeken anlar! 47. dakikada herkes tribünlere baktı

Eyüpspor - Beşiktaş maçında dikkat çeken anlar! 47. dakikada herkes tribünlere baktı

21:1926/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Eyüpspor'un konuğu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 47. dakikasında yaşananlar dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Eyüpspor'un konuğu oldu.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken maçın 47. dakikasında bir anda tribünler İstiklal Marşı'nı okumaya başladı.

Beşiktaş tribünleri ayrıca Türk bayrakları açarak, "Bayrağa kalkan eller kırılsın" tezahüratında bulundu.

#Süper Lig
#Beşiktaş
#Eyüpspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura takvimi 26 Ocak-1 Şubat: TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman? Sırada hangi ilde kura var? İşte tarihler