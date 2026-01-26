Eyüpspor - Beşiktaş maçında dikkat çeken anlar! 47. dakikada herkes tribünlere baktı

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Eyüpspor'un konuğu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 47. dakikasında yaşananlar dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Eyüpspor'un konuğu oldu.
Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken maçın 47. dakikasında bir anda tribünler İstiklal Marşı'nı okumaya başladı.
Beşiktaş tribünleri ayrıca Türk bayrakları açarak, "Bayrağa kalkan eller kırılsın" tezahüratında bulundu.