Beşiktaşlı Ndidi'nin acı günü! Babası hayatını kaybetti

14:2027/01/2026, Salı
AA
Wilfred Ndidi'nin babası hayatını kaybetti.
Wilfred Ndidi'nin babası hayatını kaybetti.

Beşiktaş forması giyen Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin babası Sunday Ndidi'nin geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybettiği bildirildi.

Beşiktaş'ta Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin babası hayatını kaybetti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin kıymetli babası Sunday Ndidi’nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; futbolcumuz Wilfred Ndidi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

