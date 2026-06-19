Göztepe’nin yeni transferi André Henrique, sarı-kırmızılı kulüple 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Peki André Henrique kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve daha önce hangi takımlarda forma giydi? Brezilyalı hücum oyuncusunun kariyeri, oynadığı kulüpler ve Göztepe transferinin ayrıntıları haberimizde.
Göztepe, Grêmio forması giyen Brezilyalı hücum oyuncusu André Henrique’yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Göztepe’den hücum hattına André Henrique takviyesi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı hücum oyuncusu André Henrique ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilya Serie A ekiplerinden Grêmio’da forma giyen oyuncunun kadroya katıldığını duyurdu.
Tam adı André Henrique da Silva Martins olan futbolcu, 17 Aralık 2001’de Brezilya’nın Bahia eyaletine bağlı Guanambi kentinde doğdu. Hücum hattında görev yapan André Henrique, 24 yaşında.
André Henrique kimdir?
André Henrique, futbol kariyerinin altyapı döneminde Capivariano forması giydi. Brezilyalı oyuncu, profesyonel takım seviyesindeki ilk karşılaşmasına 4 Mart 2020’de çıktı.
Capivariano’nun Paulista’yı Campeonato Paulista Série A3 karşılaşmasında 2-0 mağlup ettiği mücadelede sonradan oyuna giren Henrique, böylece profesyonel kariyerine adım attı.
İlk gollerini ise 25 Eylül’de Marília karşısında kaydetti. Capivariano’nun sahadan 4-1 galip ayrıldığı karşılaşmada üç gol atan Brezilyalı futbolcu, hat-trick yaptı.
André Henrique hangi takımlarda oynadı?
André Henrique’nin kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:
- Capivariano: Altyapısında yetişti ve profesyonel kariyerine başladı.
- América Mineiro: 2021’de kiralık olarak transfer edildi ve 20 yaş altı takımında görev yaptı.
- Marcílio Dias: Haziran 2022’de sezon sonuna kadar kiralandı.
- Hercílio Luz: Marcílio Dias döneminin ardından transfer oldu.
- Grêmio: Nisan 2023’te satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katıldı.
- Göztepe: Brezilyalı hücum oyuncusuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Capivariano’da altı gol attı
André Henrique, América Mineiro’daki kiralık döneminin ardından 2022 sezonunda Capivariano’ya geri döndü. İlk 11’in düzenli isimlerinden biri olan futbolcu, takımının yükselme hedefini gerçekleştiremediği sezonda altı gol kaydetti.
Brezilyalı oyuncunun, 7 Haziran 2022’de Série D ekiplerinden Marcílio Dias’a sezonun geri kalanı için kiralandığı açıklandı. Henrique, takımının Copa Santa Catarina’yı kazanmasına katkı sağladı.
Grêmio’ya satın alma opsiyonuyla gitti
Marcílio Dias döneminin ardından Hercílio Luz’a transfer olan André Henrique, 4 Nisan 2023’te Brezilya Serie A temsilcisi Grêmio’ya kiralandı.
Anlaşmada satın alma opsiyonu da yer aldı. Hücum oyuncusu, Grêmio’nun ardından kariyerine Trendyol Süper Lig temsilcisi Göztepe’de devam edecek.
Göztepe ile uzun vadeli sözleşme
Göztepe’nin açıklamasına göre André Henrique ile dört yıllık sözleşme imzalandı. Anlaşmada kulübün kullanabileceği bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.