Renato Nhaga’nın sözleşme detayları belli oldu: Nhaga Galatasaray'dan ne kadar kazanacak?

Galatasaray, 18 yaşındaki Renato Nhaga transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılılar, Portekiz temsilcisi Casa Pia’dan kadroya katılan genç oyuncu için 6 milyon 500 bin Euro bonservis ödeyecek. 4,5 yıllık sözleşmeye imza atan Nhaga’nın sezonlara göre değişen maaş planı da açıklandı. Oyuncu, İstanbul’a özel uçakla geldi.
Galatasaray, ara transfer dönemindeki hamlelerine bir yenisini daha ekleyerek 18 yaşındaki Renato Nhaga’yı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Portekiz ekibi Casa Pia forması giyen genç futbolcu için 6 milyon 500 bin Euro bonservis ödeneceğini duyurdu. Transferin, 4,5 yıllık sözleşme kapsamında tamamlandığı belirtildi.
Bonservis bedeli ve sözleşme süresi
Kulübün paylaştığı bilgilere göre Galatasaray, Renato Nhaga için Casa Pia ile anlaşmaya vardı ve transfer bedelini 6.500.000 Euro olarak açıkladı. Genç oyuncu ile yapılan anlaşmanın 4,5 sezonu kapsadığı kaydedildi.
Renato Nhaga’nın Galatasaray’dan alacağı ücret
Renato Nhaga’nın sözleşmesindeki maaş planı sezonlara göre kademeli şekilde belirlendi. Buna göre genç oyuncunun alacağı ücretler şu şekilde açıklandı:
2025/2026 sezonu: 375.000 Euro
2026/2027 sezonu: 750.000 Euro
2027/2028 sezonu: 750.000 Euro
2028/2029 sezonu: 800.000 Euro
2029/2030 sezonu: 850.000 Euro”
İstanbul’a geliş ve ilk mesaj
Transfer sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye özel uçakla gelen Renato Nhaga, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Genç oyuncu, “Burada olduğum için mutluyum. Haydi Galatasaray” sözleriyle yeni takımına mesaj verdi.