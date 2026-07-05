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Beşiktaş transferi duyurdu: Genç yıldıza 4 yıllık sözleşme

Beşiktaş transferi duyurdu: Genç yıldıza 4 yıllık sözleşme

21:495/07/2026, Pazar
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Beşiktaş, İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, dün akşam İstanbul’a gelen İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya’da devam eden Beşiktaş’ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah-beyazlılar, dün İstanbul’a getirdiği 20 yaşındaki kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Resmi açıklama geldi

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri kullanıldı.


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