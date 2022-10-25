Özgün Haliç metro istasyonunda yangın çıktı
ÖZGÜN HABERLER

Haliç metro istasyonunda yangın çıktı

M2 Yenikapı-Hacıosman metro neden çalışmıyor? sorusu bu güzergahı kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Yapılan açıklamada, “M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.” denildi. Peki M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı seferleri durdu mu, metro seferleri saat kaçta başlayacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Metro seferleri durdu mu? Metro saat kaçta yeniden başlayacak?
M2 Yenikapı Hacıosman metro hattı seferleri durdu mu?

İstanbul Beyoğlu'nda Haliç metro köprüsündeki elektrik kablolarında çıkan yangın nedeniyle seferler durdu. Yangın, Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi.

  • Elektrik kabloları bir anda alev alıp yanmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdiveni uzatarak yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmalarla kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Sosyal medya hesabında "M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Numan Kurtulmuş: İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak
ÖZGÜN
Numan Kurtulmuş: İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak
Yenileme ücreti belli oldu

Yenileme ücreti belli oldu

Sürücü belgesi değiştirmede son tarih yaklaşıyor.
21 ülke satın almak için bekliyor

21 ülke satın almak için bekliyor

Dünyada benzeri olmayan teknolojiyle üretildi.
Muhalifler ülkeyi yıkabilir

​Seçmenlerden karşıt görüşlere yoğun eleştiri

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanlığı deneme tahtası değildir

Türkiye'de geliştirildi: Diğer ülkelerden ilgi yoğun.

​Sözleşmeliye kadro kimleri kapsayacak?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.