Haliç metro istasyonunda yangın çıktı M2 Yenikapı-Hacıosman metro neden çalışmıyor? sorusu bu güzergahı kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haliç metro istasyonunda elektrik kablolarının alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle metro seferleri durduruldu. Yapılan açıklamada, “M2 Yenikapı-Hacıosman metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.” denildi. Peki M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı seferleri durdu mu, metro seferleri saat kaçta başlayacak?

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