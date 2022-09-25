Özgün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginden son dakika 2023 asgari ücret zammı açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den son dakika 2023 asgari ücret zammı açıklaması

Asgari ücret zammı son dakika haberleri: Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? 2023 asgari ücret ne kadar olacak? soruları yıl sonunun yaklaşıyor olması nedeniyle bir hayli araştırılıyor. Ocak ayında yüzde 50 oranında zam yapılarak net 4 bin 253,4 TL olurken, artan enflasyon nedeniyle 2022 asgari ücrete temmuz ayında yüzde 30 oranında zam yapılarak net asgari ücret 5500 TL oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonları ilgilendiren zam açıklaması geldi. 2023’te asgari ücret zammı ne kadar olacağı milyonlarca çalışanın en önemli gündemi arasında. Asgari ücret zam oranı enflasyon oranında mı verilecek, asgari ücret zammı 2023 7 bin TL’yi geçer mi cevabı aranan bir diğer sorular olmakta. 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, belli oldu mu, ne zama belli olacak? İşte Asgari ücret 2023 haberlerinin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret ne kadar 2023? Yeni asgari ücret zam oranı ne kadar olacak, belli oldu mu?
Asgari ücret 2023 zam oranı, net, brüt asgari ücret

Türkiye’de milyonlarca kişi, önümüzdeki ocak ayında gerçekleşecek olan asgari ücret zammını beklerken, açıklanan enflasyon rakamları üzerinden tahminler de gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz temmuz ayında 4 bin 253 Türk Lirası’ndan 5 bin 500 Türk Lirası’na çıkan asgari ücrete asıl zammın 2023 Ocak’ta gelmesi bekleniyor. Peki 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı
Asgari ücret zammı

2023 asgari ücret zammı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretliye müjdeyi verdi. Asgari ücretli çalışanlar ve EYT'liler gözlerine Bakan Bilgin'den gelecek olan habere çevirdi. Beklenen açıklama geldi. Bakan Bilgin ’Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz’’ diyerek milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı.

  • Asgari ücrete gelecek olan zamla ilgilide açıklamalarda bulunan Bilgin, vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceğiz diyerek zam sinyali verdi. Asgari ücrete gelecek zamla ilgilide açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, "Bu sene asgari ücrette yüzde 85 artış yaptık. Yine aralık sonunda belirlenecek yeni asgari ücrette de emekçilerimizi enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Milyonların merakla beklediği EYT sorunu en geç aralık ayında meclise intikal ettirilecek. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin asgari ücretle ilgili konuştu. Bilgin, "Aralık geliyor, aralıkta da zam yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız" dedi. Bakan Bilgin, prim gün sayılarını eşitleyecek düzenleme yapacaklarını söyledi.

2023 asgari ücret zam oranı ne kadar olur?

Yeni Asır Gazetesi Yazarlarından Faruk Erdem, komisyonun alım gücünü ve aynı şekilde enflasyon rakamları ile ilgili olarak geçim endeksine önem verilip yeni asgari ücrete karar vereceğini dile getirdi.

Yeni Asır Gazetesi Faruk Erdem, yeni rakamı duyurulacak olan asgari ücretin bugüne kadar zamlarına bakıldığı zaman bir önceki yılın enflasyon rakamının 3 ve 7 puan üzerinde tespit edildiğinin görüldüğünü ifade etti ve şu şekilde devam etti: "İçinde bulunduğumuz 2022 yılında asgari ücret uzun bir zaman sonra temmuz ayında da artış görüldü. Bu şekilde yıllık artış yüzde 90'ı bulmuş olurken enflasyonun da üzerinde bir rakam ortaya çıkardı.

  • Önümüzdeki yılın asgari ücretinin de yine mevcut şekilde enflasyon üzerinde güçlü bir artış ile belirlenmesi hedefler arasında. Orta Vadeli Program hedefi dikkatlere alındığında mevcut asgari ücretin 5. 500 TL’den en az 7. 500 TL’ye yükselmesi beklentiler arasında.

Bunun haricinde de çıkacak formüller de var olmakta. Ama yeni asgari ücret artışına önümüzdeki Aralık ayında da toplanacak olan komisyon karar verecek. Komisyon alım gücünü ve yine aynı şekilde enflasyon rakamları ile de geçim endeksini dikkate alarak karar verecek. Asgari ücretteki yükseliş ise diğer çalışanların da maaşlarını yukarı çekecek şekilde etki yapacak.

Tüm bunlar ile beraber de 2022 yılında kaldırılmış olan vergilerin de yine 2023 senesinde de alınmaması uygulanmasının devam etmesi beklenmekte.

Aynı şekilde asgari ücretlilerden ve diğer çalışanların asgari ücret kadarki gelirlerinden gelir ve damga vergisi alınmıyor.”

2023 asgari ücret ne kadar olacak?
2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Bakan Bilgin'in açıklamalarının ardından asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak edilmeye başlandı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun ve ekonomist Tunç Şatıroğlu'nun açıklamaları ve asgari ücret tahmini yeniden gündem oldu. Uzmanlar asgari ücrette ciddi bir artış olacağını iddia etti. Erdursun, 1 Ocak 2023’de asgari ücret 7.500 TL olacağını, en düşük emekli aylığı 5.000 TL olacağını tahmin ettiğini belirtti. Ankara kulislerinden verdiği haberlerle bilinen Engin Pınarbaşlı yeni asgari ücrete ilişkin dün bir tahminde bulunmuştu. AK Parti'nin çalışmaları başlattığını söyleyen Pınarbaşlı, asgari ücretin yüzde 45 artışla 8 bin TL'ye yükseltileceğini öne sürdü.

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