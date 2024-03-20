Mide yanması, oldukça yaygın bir sindirim sistemi sorunudur. Mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu ortaya çıkar ve göğüste ve boğazda yanma hissi olarak kendini gösterir. Eğer mide yanması düzenli olarak tekrarlanıyorsa veya şiddetliyse, bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir çünkü bu durum GERD veya başka bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.
Mide yanması belirtileri neler?
Mide yanması belirtileri:
- Göğüste ve boğazda yanma hissi
- Ekşime
- Ağızda ekşi veya acı tat
- Yutma güçlüğü
- Ses kısıklığı
- Gece öksürüğü
Mide yanması neden olur?
- Yedikleriniz: Baharatlı yiyecekler, yağlı ve kızartılmış yiyecekler, çikolata, nane, sarımsak, soğan, domates ve bazı meyveler gibi asit içeriği yüksek gıdalar; kafeinli içecekler, alkollü içecekler ve gazlı içecekler mide yanmasını tetikleyebilir.
- İçtikleriniz: Alkol, kafein içeren içecekler ve asidik içecekler mide asidini artırabilir.
- Yeme alışkanlıkları: Aşırı yemek yemek veya yatmadan hemen sonra yemek mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasına neden olabilir.
- Sigara ve tütün ürünleri: Sigara içmek alt özofageal sfinkterin gevşemesine neden olabilir, bu da mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasına yol açabilir.
- İlaçlar: Aspirin, ibuprofen, bazı kas gevşeticiler ve bazı kan basıncı ilaçları dahil olmak üzere bazı ilaçlar mide yanmasına neden olabilir.
- Stres ve yorgunluk: Stres ve yorgunluk bazen mide asidi üretimini artırabilir ve mide yanmasını tetikleyebilir.
- Obezite veya fazla kilo: Fazla kilo karın bölgesindeki basıncı artırarak mide asidinin yemek borusuna geri kaçmasına neden olabilir.
- Hamilelik: Hamilelik sırasında hormon seviyelerindeki değişiklikler ve büyüyen uterusun karın üzerindeki baskısı mide yanmasına yol açabilir.
- Giysiler: Sıkı kıyafetler veya kemerler karın bölgesine baskı yaparak benzer etkilere neden olabilir.
Mide yanması nasıl tedavi edilir?
- Mide yanmasının tedavisi, temel olarak yanmaya neden olan sorunun tedavisi sürecinde gerçekleştirilebilir. Bu süreçte ilaçlı tedavi veya cerrahi müdahale gerçekleştirilmesi gerekli olabilir.
- İlaçlı tedavi sürecinde, doktor tavsiyesi ile antasitler, hem midede fazla asidi bağlamak hem de yemek borusunu kaplayarak koruyucu tabaka oluşturmak için yemeklerden sonra, yatma vaktinde veya gerekli olduğu durumlarda alınabilir.
- Mide hücrelerini asit üretmeye teşvik eden bir kimyasal olan histaminin midenin asit üreten hücreleri üzerindeki etkisini bloke eden ilaçlardır. Bu ilaç asit üretimini azaltarak mide yanması semptomlarını azaltabilir Proton pompa inhibitörleri de, mide tarafından asit üretimini engelleyen başka bir ilaç sınıfıdır.
- Bazı ilaçlar reçetesiz bulunabilirler. Ancak bu ilaçlar başka bazı reçeteli ilaçlarla potansiyel etkileşimler içine girerek istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Bu ilaçları kullanmadan önce mutlaka doktora danışılması gereklidir.
- Yoğun tıbbi ilaç tedavisinin yeterli rahatlama sağlamadığı, Barrett özofagusu izlerinin görüldüğü ya da ses kısıklığına, zatürreye veya hırıltıya neden olacak kadar şiddetli reflü ile karşılaşıldığı durumlarda cerrahi müdahale mide yanmasında kullanılan bir seçenektir.
Mide yanmasında nasıl beslenmek gerekiyor?
Yüksek asitli gıdalar mide yanmasını tetikler. Mide ekşimesini azaltmak için öncelikli olarak yüksek asitli besinlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır. Düşük asitli besinlerle beslenmek midenin rahatlamasına ve ekşimenin azalmasına yardımcı olacaktır.
Mide yanmasını ne keser, ne geçirir?
Mide yanması için birkaç doğal çözüm denenebilir. Taze zencefil tüketmek, papatya çayı içmek, doğal yoğurt yemek ve elma sirkesi içmek mide yanmasını kesebilir. Bu tür besin uygulamalarının etkisi her vücutta farklı olabilir bu nedenle kontrollü denenmelidir.
Maden suyu mide yanmasına iyi gelir mi?
Maden suyu, içerdiği bikarbonat sayesinde mide yanmasına iyi gelebilir. Bikarbonat mide asidini nötralize ederek midedeki yanma hissini azaltabilir. Öte yandan maden suyunun sodyum içeriği yüksek olduğu için aşırı tüketim önerilmez.