Mide yanması, oldukça yaygın bir sindirim sistemi sorunudur. Mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu ortaya çıkar ve göğüste ve boğazda yanma hissi olarak kendini gösterir. Eğer mide yanması düzenli olarak tekrarlanıyorsa veya şiddetliyse, bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir çünkü bu durum GERD veya başka bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.