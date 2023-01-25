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MGK toplantısı
2023 yılının ilk MGK toplantısı başladı. Kritik öneme sahip olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının saati sorgulanırken, toplantıda pek çok gündem maddesinin konuşulacağı biliniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün yani 25 Ocak 2023 Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da dahil olmak üzere toplantıda birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor.
Pençe serisi operasyonlar ile PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terörle mücadele konusu da başta olmak üzere Suriye ile 12 yılın ardından başlayan üst düzey temasların da toplantıda görüşülmesi bekleniyor.
MGK toplantısında Yunanistandaki silahlanma faaliyetleri Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler ile Rusya-Ukrayna Savaşı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruları kapsamında gelinen son durum da toplantıda ele alınmasu beklenen konular arasında yer alıyor.