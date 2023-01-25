2023 yılının ilk MGK toplantısı başladı. Kritik öneme sahip olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının saati sorgulanırken, toplantıda pek çok gündem maddesinin konuşulacağı biliniyor.

2023 MGK TOPLANTISI BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün yani 25 Ocak 2023 Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

MGK TOPLANTISI MADDELERİ NELER?

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da dahil olmak üzere toplantıda birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor.

Pençe serisi operasyonlar ile PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terörle mücadele konusu da başta olmak üzere Suriye ile 12 yılın ardından başlayan üst düzey temasların da toplantıda görüşülmesi bekleniyor.

MGK toplantısında Yunanistandaki silahlanma faaliyetleri Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.