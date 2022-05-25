Özgün MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2022 tercih sonuçları adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi'nin yapacağı açıklamanın ne zaman olacağı araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) tercihlerini 18 Nisan 13 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştiren öğrenciler PERTEM ekranı aracılığıyla yerleştirme sonuçlarını öğrenecekler. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları 2022 sorgulama ekranı ve bütün detaylar sizlerle..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları 2022 sorgulama ekranı
​MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2022 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldukça merak ediliyor. Mayıs ayında Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemleri yapan adaylar, sonuçların açıklanma tarihi için gün sayıyor. MSÜ 2022 tercih sonuçları henüz açıklanmadı.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları 2022 sorgulama ekranı ve bütün detaylar...

MSÜ 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

  • Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.... sitesinde açıklanacak. Ancak MSÜ 2022 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
  • Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.
  • 2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında 5 Haziran 2022 tarihinde açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama ilerleyen günlerde gelecek.

Üniversiteye yerleştirme nasıl olacak?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

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