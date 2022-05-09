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MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Sınavda ter dökecek binlerce aday; MSÜ tercihleri ne zaman, hangi gün bitecek ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak sorularının cevaplarını merak ediyor. MSÜ terchleri ne zaman bitecek? MSÜ tercihi nasıl yapılır, sonuçlar hangi tarihte açıklanır? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSÜ tercihleri ne zaman bitecek? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
MSÜ tercihleri 2022

MSÜ tercih sonuçları 2022, tercih başvurularını yapan adayların gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2022-MSÜ) katılan ve 2022-YKS başvurusu bulunan adaylar 18 Nisan tarihinde tercihlerini yapmaya başladı.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 18 Nisan-13 Mayıs 2022 saat 23:59'a kadar yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

MSÜ TERCİH NASIL YAPILIR?

2022-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.... internet adresinden yapabilecek.

2022 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.... sitesinde açıklanacak. Ancak MSÜ 2022 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.

2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında 5 Haziran 2022 tarihinde açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama ilerleyen günlerde gelecek.

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