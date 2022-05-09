MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Sınavda ter dökecek binlerce aday; MSÜ tercihleri ne zaman, hangi gün bitecek ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak sorularının cevaplarını merak ediyor. MSÜ terchleri ne zaman bitecek? MSÜ tercihi nasıl yapılır, sonuçlar hangi tarihte açıklanır? İşte detaylar...

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