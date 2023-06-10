NBA finalinde Miami Heat ile Denver Nuggets, Kaseya Center’da karşı karşıya geldi. Denver, parkeden 109-94’lük skorla galip ayrıldı ve seride 2-1 öne geçti. Denver’da Jamal Murray ile Nikola Jokic, triple-double performanslarıyla galibiyeti getiren isimler oldu. Murry 34 sayı, 10 ribaund ve 10 asist, Jokic de 32 sayı, 21 ribaund ve 10 asist ile mücadele etti. Miami Heat - Denver Nuggets maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.