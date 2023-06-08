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NBA: Denver, Miami’yi deplasmanda yendi, 2-1 öne geçti

NBA finalinde Miami Heat ile Denver Nuggets, Kaseya Center’da karşı karşıya geldi. Denver, parkeden 109-94’lük skorla galip ayrıldı ve seride 2-1 öne geçti. Denver’da Jamal Murray ile Nikola Jokic, triple-double performanslarıyla galibiyeti getiren isimler oldu. Murry 34 sayı, 10 ribaund ve 10 asist, Jokic de 32 sayı, 21 ribaund ve 10 asist ile mücadele etti. Miami Heat - Denver Nuggets maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

11:37 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Miami Heat 94-109 Denver Nuggets

Miami Heat 94-109 Denver Nuggets

NBA finalinde Denver Nuggets, deplasmanda karşılaştığı Miami Heat’i 109-94’lük skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.

MİAMİ HEAT - DENVER NUGGETS MAÇ ÖZETİ

Miami Heat 94-109 Denver Nuggets maç özetini izlemek için

Final serisinin 3. maçında, normal sezonda Doğu Konferansı'nı 8. sırada bitiren Heat, Batı Konferansı'nı lider tamamlayan Nuggets'ı konuk etti.

Nuggets, yıldız oyuncuları Nikola Jokic ve Jamal Murray'nin üstün performansının yardımıyla rakibini 15 sayı farkla yendi ve seride 2-1 üstünlük kurarak avantajı yeniden eline geçirdi.

Murray 34 sayı, 10 ribaunt ve 10 asist, Nikola Jokic 32 sayı, 21 ribaunt ve 10 asistle Nuggets'a galibiyeti getirdi. İkili, NBA tarihinde bir maçta aynı takımda 30 sayılık "triple-double" yapan ilk oyuncular olarak tarihe geçti. Christian Braun 15 sayı, Aaron Gordon 11 sayı, 10 ribaunt ve 5 asistle skora katkı sağladı.

Heat cephesinde Jimmy Butler 28 sayı, Bam Adebayo 22 sayı ve 17 ribaunt, Caleb Martin 10 sayıyla mücadele etti. Maçta 1 dakika 10 saniye süre alan milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, 1 ribauntla oynadı.

4. MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Serinin 4. maçı, 10 Haziran Cumartesi günü TSİ 03.30'da yine Heat'in salonunda oynanacak.



#Miami Heat
#Denver Nuggets
#NBA
#Nikola Jokic
#Murry
44 dakika önce
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