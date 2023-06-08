2023 NBA Final serisinde serinin ilk maçı oynandı. Ball Arena’da oynanan mücadelede Denver Nuggets, Miami Heat’i 104-93 mağlup etti. Seride 1-0 öne geçerek avantaj sağlayan Denver Nuggets, final mücadelesinin ikinci maçını da kendi sahasında oynayacak. NBA’de final serisinin ilk maçını yayınlayan S Sport ile TV+, serinin kalan maçlarını da basketbol severlerle buluşturacak. Peki Miami Heat - Denver Nuggets ikinci maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.