Miami Heat - Denver Nuggets ikinci maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
NBA’de Doğu Konferansı finalini kazanan Miami Heat ile Batı Konferansı finalinin galibi Denver Nuggets arasında oynanacak NBA finalinin ikinci maçı da TV+'ta yayınlanacak.
NBA FİNALİ MİAMİ HEAT - DENVER NUGGETS İKİNCİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
NBA’de final maçları programında 8 Haziran Perşembe saat 03.30'da Miami Heat – Denver Nuggets ve 10 Haziran Cumartesi saat 03.30'da Miami Heat – Denver Nuggets serinin kalan maçlarını oynayacak.