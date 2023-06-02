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NBA’de final serisinin heyecanı devam ediyor

2023 NBA Final serisinde serinin ilk maçı oynandı. Ball Arena’da oynanan mücadelede Denver Nuggets, Miami Heat’i 104-93 mağlup etti. Seride 1-0 öne geçerek avantaj sağlayan Denver Nuggets, final mücadelesinin ikinci maçını da kendi sahasında oynayacak. NBA’de final serisinin ilk maçını yayınlayan S Sport ile TV+, serinin kalan maçlarını da basketbol severlerle buluşturacak. Peki Miami Heat - Denver Nuggets ikinci maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

14:34 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Miami Heat - Denver Nuggets ikinci maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Miami Heat - Denver Nuggets ikinci maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NBA’de Doğu Konferansı finalini kazanan Miami Heat ile Batı Konferansı finalinin galibi Denver Nuggets arasında oynanacak NBA finalinin ikinci maçı da TV+'ta yayınlanacak.

NBA FİNALİ MİAMİ HEAT - DENVER NUGGETS İKİNCİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2023 NBA Final serisi ikinci maçı Denver Nuggets - Miami Heat karşılaşması 5 Haziran Pazartesi günü TSİ 03.00’de başlayacak. Karşılaşma,
S Sport
ile
TV+
ekranlarında canlı yayınlanacak.

NBA’de final maçları programında 8 Haziran Perşembe saat 03.30'da Miami Heat – Denver Nuggets ve 10 Haziran Cumartesi saat 03.30'da Miami Heat – Denver Nuggets serinin kalan maçlarını oynayacak.


#NBA
#Miami Heat
#Denver Nuggets
#TV +
#Nikola Jokic
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