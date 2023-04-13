New Orleans Pelicans 118-123 Oklahoma City Thunder Maç Özeti İzle (VİDEO)
NBA’de Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans’ı deplasmanda 123-118 mağlup etti. Bu sonuçla Thunder, son play-off biletinin sahibini bulacağı mücadelede Minnesota Timberwolves ile eşleşirken, Pelicans sezonu yenilgiyle tamamladı.
NEW ORLEANS PELİCANS - OKLAHOMA CİTY THUNDER MAÇ ÖZETİ
NEW ORLEANS PELİCANS - OKLAHOMA CİTY THUNDER MAÇ ÖZETİ
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1 saat önce