New Orleans Pelicans 118-123 Oklahoma City Thunder Maç Özeti İzle (VİDEO)

NBA play-in mücadeleleri 2 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı play-in’lerinde normal sezonu 10. sırada bitiren Chicago Bulls, sezonu 9. tamamlayan Toronto Raptors’ı deplasmanda 109-105’le geçti. Bulls’ta Zach LaVine 39 sayı, 6 ribaund, DeMar DeRozan 23 sayı, 7 ribaund, Nikola Vucevic de 14 sayı, 13 ribaund ile oynadı. Toronto’da ise Pascal Siakam 32 sayı, 9 ribaund, Fred VanVleet 26 sayı, 12 ribaund, Scottie Barnes de 19 sayı, 10 ribaundla mücadeleyi tamamladı. Toronto Raptors - Chicago Bulls maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.