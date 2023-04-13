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Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans’ı deplasmanda 123-118 mağlup etti

NBA’de Batı Konferansı play-in karşılaşmasında sezon 10.’su Oklahoma City Thunder, normal sezonda 9. olan New Orleans Pelicans’ı deplasmanda 123-118 mağlup etti. Oklahoma’da 31 sayı, 10 asist ile double-double yapan Joshua Giddey, takımına galibiyeti getirdi. Konuk ekipte Shai Gilgeus-Alexandre 32 sayı, 5 ribaund, Luguentz Dort 27 sayı, 5 ribaund, Jalen Williams da 11 sayı ve 4 ribaund ile katkı verdi. New Orleans Pelicans - Oklahoma City Thunder maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

11:35 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
New Orleans Pelicans 118-123 Oklahoma City Thunder Maç Özeti İzle (VİDEO)

New Orleans Pelicans 118-123 Oklahoma City Thunder Maç Özeti İzle (VİDEO)

NBA’de Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans’ı deplasmanda 123-118 mağlup etti. Bu sonuçla Thunder, son play-off biletinin sahibini bulacağı mücadelede Minnesota Timberwolves ile eşleşirken, Pelicans sezonu yenilgiyle tamamladı.

NEW ORLEANS PELİCANS - OKLAHOMA CİTY THUNDER MAÇ ÖZETİ




#New Orleans Pelicans
#NBA
#Oklahoma City Thunder
#Shai Gilgeus-Alexandre
#Luguentz Dort
1 saat önce
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