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Nükleer Santral nedir? Nükleer Santral patlarsa ne olur?

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Nükleer Santrali akıllara getirdi. Rusya'nın Zaporjiya nükleer santralini ele geçirmesi şoke etkisi yarattı. Zaporijya nükleer santral patlarsa ne olur, Zaporijya nükleer santral nerede? Sorularına yanıt aranırken Zaporijya nükleer santralin harita üzerindeki konumu da merak ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 9. gününe girdi. Başkent Kiev'de gece boyunca patlama sesi duyulurken, Avrupa’nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktı. Peki, Zaporijya nükleer santral nedir? Zaporijya nükleer santral nerede, Türkiye’ye uzaklığı ne? Detaylar haberimizde....

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Nükleer Santral nedir? Nükleer Santral patlarsa ne olur? Zaporijya nükleer santral nedir?
​Nükleer Santral nedir? Nükleer Santral patlarsa ne olur?

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı düzenlediği saldırı 10 gündür hız kesmeden devam ediyor. Ukrayna'nın Enerhodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santralinde Rus askerlerinin saldırısı sonucunda yangın çıktı. Oluşan olanüstü durum akıllara nükleer santral nedir? Nükleer santral patlarsa ne olur? sorularını getirdi. Yaşanan çatışmalardan dolayı itfaiyecilerin söndürme işlemine başlayamadığı aktarıldı. Ancak ilerleyen saatlerde itfaiye müdahale etmeye başladı. Ukrayna tarafından son gelen bilgiler yangının kontrol altına alındığı yönünde. Zaporijya nükleer santral patlarsa ne olur? Zaporijya nükleer santral hakkında merak edilenler…

Nükleer Santral nedir?Zaporjiya Nükleer Santral nedir?

  • Nükleer santral, nükleer reaktörün yakıt olarak radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisi üretmesidir. Fosil yakıtlı santraller, kömür, petrol gibi yakıt kullanırken, nükleer santraller, uranyumu parçalayarak enerji üretmektedirler.
  • Bu santrallerin diğerlerinden farklı madde kullanması, güvenlik önlemlerinin daha da fazla alınması gerekliliğini ortaya çıkartmaktadır. Nükleer santraller, çalışma sistemindeki birincil çeşitliliklere göre farklı şekillerde isimlendirilmektedirler. Kaynar sulu, basınçlı ağır sulu ve basınçlı su reaktörü olarak adlar verilmektedir.
  • Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor
  • Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Nükleer Santral patlarsa ne olur?

Uranyum maddesinin, elde edilip geliştirilmesi büyük miktarda radyoaktif kirliliğe sebep olmaktadır. Düzgün çalışmayan bir nükleer santral, 1986 yılında gerçekleşen Çernobil faciası gibi büyük çaplı felaketlere neden olabilmektedir. Bu nedenle, güvenlik önlemleri üst düzeyde alınmalıdır.

Bu santrallerde ortaya çıkan radyoaktif atıkların, doğaya karışması halinde insan vücuduna etkisi çok büyük olmaktadır. Radyoaktif atıkların güvenle saklanabileceği bir formül dünya üzerinde halen bulunmadığından, ne kadar güvenlik önlemi alınırsa alınsın uzun vadede insan sağlığı ve çevre sağlığı için büyük tehlike arz etmektedir.

Bu sistemlerdeki atıklar oldukça tehlike teşkil ederler. Bu yüzden düzenli olarak depolanmalı ve doğaya salınımı önlenmelidir. En ufak bir saldırıda çok ciddi kazaların doğmasına, bu da hem insanlar hem de çevre için yıkıcı sonuçlara yol açmaktadır.

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