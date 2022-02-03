3600 ek gösterge çıktı mı? Öğretmenlere 3600 ek gösterge nasıl uygulanacak?

Son dakika haberine göre Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek. Peki, 3600 ek gösterge uygulanacak mı?

ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

Son dakika haberine göre Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenlemeyle öğretmenlik, kariyer temelli meslek grupları arasına giriyor. Öğretmenlere 4 farklı kadro ihdas edilecek, ilave özlük ve mali haklar verilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi de hayata geçmiş oldu.

Öğretmenlik, artık kariyer temelli meslekler arasında yer alacak, mali ve özlük haklar yeniden düzenlenecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program hazırlayacak. Kariyer sistemine göre öğretmenler 4 grupta sınıflandırılacak. Aday öğretmenlik, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik kadroları ile görev ve sorumluluklar netleştirilecek.

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10 yıl kıdemi olan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin, maaşlarında bin lira artış olacak. 10 yıllık uzman öğretmenler, başöğretmen unvanı alabilecek.

Sözleşmeli öğretmenlere ilave haklar getirilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesi de hayata geçmiş oldu.

3600 EK GÖSTERGE İLE NE DEĞİŞİYOR?

3600 ek gösterge memur ve memur emeklilerimizin almış oldukları maaşları belirleyen bir hesaplama parametresidir. Yüksek ek göstergeye çıkarılması memur ve emeklilerinin hem çalışırken almış oldukları maaş hem de emekli olurken almış oldukları maaş ve ikramiyeler değiştirecek.

3600 EK GÖSTERGE İLE ÖĞRETMEN MAAŞLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Mevcut maaşlarda, emekli ikramiyelerinde ve emekli maaşlarında en az yüzde 18 ile 22 arasında değişiklik meydana gelecektir. Bir polisin 2022 maaşı 7 bin 465 lira oldu. Polis eğer 3600 ek gösterge uygulanmaya başladığında bugün alacağı maaş 8 bin 950 liraya yükselmiş olacaktır.

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Öğretmenlerimiz 6 bin 448 lira alırken 3600 ile birlikte 7 bin 730 liraya yükselecek maaşı. Hemşire maaşı 6 bin 834’ten 8 bin 200 liraya gelecek.

25 yıl çalışmış bir memurumuz emekli olduğunda 128 bin lira alırken ikramiye 153 bin 60 liraya çıkacak. Şu an emekli maaşımız 4 bin 600 liradır. 3600 geldiğinde 5 bin 520 lira emekli maaşı alacaklar. Memurlar şu an 3600 ek göstergeyi bekliyor ve emekli olmuyorlar. Pek çok memurumuz emeklilik şartlarını yerine getirmesine rağmen emekliliklerini erteliyorlar."