Okullar ne zaman kapanıyor? 2022 MEB açıklaması Veliler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından sıkça sorulan ve araştırılan konulardan bir tanesi okulların kapanma tarihi. Yaz tatili başlangıcını heyecanla bekleyen milyonlarca kişi için açıklama MEB'den geldi. Milyonlarca öğrencinin ve velililerin açıklama yüzleri güldürecek. Peki, okullar ne zaman kapanacak? Karne ne zaman alınacak? Yaz tatili ne zaman? İşte haberin detayları sizlerle...

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