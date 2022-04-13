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Özgün Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili başlangıcı 2022
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Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili başlangıcı 2022

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2. dönem ara tatilini yaşıyor. 11 Nisan'da başlayan 1 haftalık ara tatile giren öğrenciler yaz tatilinin ne zaman geleceğini sorgulamaya başladı. Okullarda 2. dönem ne zaman bitecek? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaz tatili ne zaman başlayacak? Karneler ne zaman verilecek?
okullar ne zaman kapacak

2021- 2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 11 Nisan tarihinde başladı. 18 Nisan'da tekrar ders zili çalacak ve ikinci dönem kaldığı yerden devam edecek. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak?

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

11 Nisan'da başlayan ikinci ara tatil 15 Nisan'da sona erecek.

Öğrenciler 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2022?

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Yaz tatili başlamış olacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022’de alınacak.

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