Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili başlangıcı 2022

2021- 2022 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili 11 Nisan tarihinde başladı. 18 Nisan'da tekrar ders zili çalacak ve ikinci dönem kaldığı yerden devam edecek. Peki, yaz tatili ne zaman başlayacak?
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
11 Nisan'da başlayan ikinci ara tatil 15 Nisan'da sona erecek.
Öğrenciler 18 Nisan Pazartesi günü ders başı yapacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2022?
İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. Yaz tatili başlamış olacak.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Yıl sonu karneleri ise 17 Haziran 2022’de alınacak.