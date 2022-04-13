Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili başlangıcı 2022 Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2. dönem ara tatilini yaşıyor. 11 Nisan'da başlayan 1 haftalık ara tatile giren öğrenciler yaz tatilinin ne zaman geleceğini sorgulamaya başladı. Okullarda 2. dönem ne zaman bitecek? Yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

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