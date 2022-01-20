Ömür Erez kimdir? Ömür Erez'in katili Rahmi Uygun tutuklandı mı?

Kartal'da aile sağlığı merkezinde görevli hemşire Ömür Erez, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Genç kadın, Rahmi Uygun isimli bir kişinin silahından çıkan kurşunlar neticesinde yaşamını yitirdi. Bu üzücü gelişmenin ardından Ömür Erez'in katilinin kim olduğu ve yakalanıp yakalanmadığı merak ediliyor.

ÖMÜR EREZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

33 yaşındaki genç kadın, Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışıyordu.

ÖMÜR EREZ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı.

REKLAM

Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. DHA'nın haberine göre; il dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Şüpheli kısa süre sonra gözaltına aldı. Polisin çalışması sürüyor.

GÜNDEM Kartal sağlık ocağında hemşire cinayeti: Son sözü 'Konya'dan belalım geldi' oldu

ÖMÜR EREZ'İN KATİLİ TUTUKLANDI MI?

20 suçtan kaydı olan saldırgan Bağcılar'da bir kafede çay içerken polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının yakalanma anı kameralara yansıdı. Gözaltına alınan Rahmi Uygun ilk ifadesinde "İnternet üzerinden 2 yıl önce tanışmıştık. Bir yıl önce ayrıldık. Ona borç para vermiştim. Geri isteyince vermek istemedi, beni rencide edici kelimeler kullandı. Kendimi kaybettim" dedi. Ayrıca Görgü tanıklarının ifadesine göre talihsiz kadın, saldırganı görünce "Konya'dan belalım geldi" diye etraftakilere seslenmiş.

REKLAM

ÖMÜR EREZ KATİLİ RAHMİ UYGUN KİMDİR?

Erez'i daha önce rahatsız ettiği tespit edilen Rahmi Uygun'un tam 20 suçtan sabıkası ortaya çıktı.

FOTOĞRAF 15 Kartal'da, aile sağlığı merkezinde meydana gelen vahşi cinayetin ardından kaçan şüpheli Rahmi Uygun, polis ekipleri tarafından Bağcılar'da gözaltına alındıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli Rahmi Uygun, Konya'dan araç kiralayarak geldiği arkadaşı Musa T. ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'nün 3. katında bulunan Cinayet Büro Amirliği'ne çıkarıldı. Şüphelinin ilk verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendisini yakalayan polislere olayı anlatan Rahmi Uygun, Hemşire Ömür Erez'le iki yıl önce internet üzerinden tanıştığını iddia etti. Şüpheli Rahmi Uygun \"Bir yıl önce ayrılmıştık. Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi. Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı. Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim\" dediği öğrenildi. Arkadaşı Musa T. ile birlikte kiraladıkları otomobille İstanbul'a geldiklerini anlatan Rahmi Uygun \"Onunla konuşup paramı almaya çalışacaktım. Ancak yine aramızda tartışma çıktı. Bir anda kendimi kaybettim\" dediği belirtildi. Hemşire Ömür Erez'in öldürülmesiyle ilgili iki şüphelinin işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde devam ediyor. Hemşire Ömür Erez'in katil zanlısının ilk ifadesi: Borç para vermiştim geri alamayınca kendimi kaybettim​ İstanbul'un Kartal ilçesinde bir aile sağlığı merkezinde görev yapan hemşire Ömür Erez'i silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, ilk ifadesinde, cinayeti 'borç verdiği para' yüzünden işlediğini söyledi. Erez ile iki yıl önce internetten tanıştıklarını belirten katil zanlısı, "Bir yıl önce ayrıldık. Ona borç para vermiştim. Geri isteyince vermek istemedi. Kendimi kaybettim" diye konuştu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

BAKAN KOCA'DAN "ÖMÜR EREZ" AÇIKLAMASI

İstanbul Kartal'daki bir aile sağlığı merkezinde Rahmi Uygun'un silahlı saldırısı ile öldürülen hemşire Ömür Erez'le ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Kartal’da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek" dedi.

Hemşire arkadaşımızın öldürülmesi olayında zanlı cinayetin işlendiği silahla yakalandı. Daha önce 20 suçtan kaydı olduğu, bir süre görüştüğü arkadaşımızı rahatsız ettiği belirtildi. Bu cinayette kurban bir kadın. Cinayetin yeri sağlık kurumu. İki yönüyle de suç, insanlık dışı. pic.twitter.com/hLqAqxZExX REKLAM January 20, 2022

İSTANBUL VALİLİĞİ SUÇ KAYITLARINI AÇIKLADI

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.