Kartal sağlık ocağında hemşire cinayeti: Son sözü 'Konya'dan belalım geldi' oldu

İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybetti.

Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez (33), R.U. adlı kişiyle kapının önünde bir süre konuştuktan sonra içeriye girdi.

Daha sonra şüpheli R.U. da hemşirenin arkasından girdiği sağlık merkezinde Erez'e silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

HEMŞİRE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Erez, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşire Erez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DAHA ÖNCE DE RAHATSIZ ETMİŞ

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi.

REKLAM

KATİL ÇAY İÇERKEN YAKALANDI

Polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler kısa süre Bağcılar'da olduğunu tespit ettikleri katili bir kafede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Görgü tanığı Fikret Yıldırım, "Biz oturuyorduk bir anda burası kalabalıklaştı polisler geldi. İki kişiydi burada. Arabasını ilerde büfenin önüne çekmiş buraya gelmiş. İki kişiylerdi çay içerken yakalandılar. Yakalandığını gördüm. Kısa boyluydu. Arabaları da kiralıkmış. Çay içerken anı baskın yaptılar" dedi.





Ömür Erez

İSTANBUL VALİLİĞİ SUÇ KAYITLARINI AÇIKLADI

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Silahlı saldırı olayının firari şüphelisi R.U. Bağcılar ilçemizde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır." denildi.

REKLAM

"DIŞARIDA 20-25 DAKİKA KONUŞTULAR"

Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.

HEMŞİRENİN SON SÖZLERİ: BELALIM GELDİ

Olayı gören Mevlüt Koç de, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. Polisi ara gelsin alsın dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı" diye konuştu.

CİNAYET ANI KAMERADA

Hemşire Ömür Erez'in, Rahmi Uygun tarafından silahla vurularak öldürüldüğü dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

REKLAM

Görüntülerde, şüphelinin sağlık merkezine girerek, bir süre konuştuğu hemşireye birkaç el ateş ettiği görülüyor.

BÖYLE KAÇTI

Cinayet şüphelisi şahsın olayın ardından sokaklarda koşarak kaçtığı anlar da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KATİLİN İLK İFADESİ: BORCUMU GERİ İSTEDİM

Şüphelinin ilk verdiği ifade de ortaya çıktı. Kendisini yakalayan polislere olayı anlatan Rahmi Uygun, hemşire Ömür Erez'le iki yıl önce internet üzerinden tanıştığını iddia etti.

Şüpheli Rahmi Uygun "Bir yıl önce ayrılmıştık. Ancak birlikte olduğumuz dönemde ona borç olarak verdiğim 200 bin lirayı geri vermedi. Ondan defalarca istememe rağmen her seferinde beni oyaladı. Son telefonla konuşmamızda bana hakaret edince İstanbul'a gelmeye karar verdim" dediği öğrenildi.

REKLAM

'KENDİMİ KAYBETTİM'

Arkadaşı Musa T. ile birlikte kiraladıkları otomobille İstanbul'a geldiklerini anlatan Rahmi Uygun "Onunla konuşup paramı almaya çalışacaktım. Ancak yine aramızda tartışma çıktı. Bir anda kendimi kaybettim" dediği belirtildi.

Ömür Erez’in eniştesi Emin Basri Aydın

ÖLDÜRÜLEN HEMŞİRENİN ENİŞTESİ KONUŞTU

Olaydan sonra Ömür Erez’in eniştesi Emin Basri Aydın sağlık merkezine geldi. Emin Basri Aydın, "Konya’dan geldiğini duyduk, haberimiz yoktu. Eşimin teyzesinin kızı. Bizim bu olaydan haberimiz yoktu. Evlenmiş boşanmış. Onunla alakalı mıdır değil midir bilmiyoruz. Konya’dan olduğunu ben de başkasından duydum" dedi.

ÖMER ÇELİK: ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hemşire için başsağlığı diledi. Çelik, "Kartal'daki aile sağlığı merkezinde canice bir cinayet neticesinde hayatını kaybeden hemşiremiz Ömür Erez'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok üzgünüz. Bu cinayetleri lanetliyoruz. Adaletin yerini bulması için üstümüze düşeni yapacağız." ifadelerini kullandı.

REKLAM





BAKAN KOCA: CEZASINI ÇEKECEK

Korkunç cinayet sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir açıklama yayınladı. Bakan Koca, "Kartal’da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.





GÜNDEM Evine giren hırsızlar yiyip içip kaçtı: 'Arkadaşım' dediği televizyonun çalınmasına üzüldü

GÜNDEM Hakkari'de çığdan kapanan yol 5 saatte ulaşıma açıldı

GÜNDEM Aksaray’da öğrencisini döven öğretmen, memur olarak göreve başlayacak

GÜNDEM Hasta bebeğiyle otoyolda 12 saat mahsur kalan baba konuştu: Türkiye Cumhuriyeti’ne çok teşekkür ederim

GÜNDEM Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşmıştı: Acımasız sekreter görevden alındı



