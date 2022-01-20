Gündem Evine giren hırsızlar yiyip içip kaçtı Arkadaşım dediği televizyonun çalınmasına üzüldü
NİĞDE

Evine giren hırsızlar yiyip içip kaçtı: 'Arkadaşım' dediği televizyonun çalınmasına üzüldü

Niğde'de bir eve giren hırsızlık şüphelileri, oturma odası ve mutfakta yemek yedikten sonra televizyon, halı ve kilim gibi eşyaları çalıp kaçtı. Evinin durumunu gören Dilber Kömürcü (53), "Televizyon, benim arkadaşımdı. Onun çalınmasına çok üzüldüm" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Evine giren hırsızlar yiyip içip kaçtı: Arkadaşım dediği televizyonun çalınmasına üzüldü
'Arkadaşım' dediği televizyonun çalınmasına üzüldü.

Esenbey Mahallesi Yurt Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Dilber Kömürcü, 18 Ocak'ta annesine gidip, ertesi gün geri döndü. Döndüğünde odaları dağınık halde bulan ve evde gördüğü manzarayla şoke olduğunu söyleyen Kömürcü, polise ihbarda bulundu.

YEMEK YİYİP KAÇMIŞLAR

Eve gelen polis, inceleme yapıp, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızların oturma odası ve mutfakta yemek yedikten sonra televizyon, halı, kilim gibi eşyaları çalarak evden kaçtıkları öğrenildi. Kömürcü, "İnşallah sonuç çıkar. Hırsızlar evde yemek yemiş. Dışarıdan görünmesin diye tüm güneşlik perdelerini kapatmışlar. Ben normalde güneşliği çekmezdim, hepsini kapatmışlar. Evde param yoktu. Televizyon benim arkadaşımdı. Televizyonunun çalınmasına çok üzüldüm" dedi.

Elektrikli ısıtıcı faciaya yol açtı: Küçük Nehir can verdi kardeşi ise ağır yaralandı
FOTOĞRAF 9
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Yangın, Adapazarı ilçesi Evrenköy Mahallesi 341. Sokak’ta bulunan iki katlı binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Nuray Eski isimli anne alt kattaki komşusuna indiği sırada elektrikli ısıtıcı, iki çocuğun yattığı yatağın üzerine devrildi.
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Bu esnada evde bulunan Nehir (11) ve Dursun Efe (8) isimli kardeşler evde mahsur kaldı. Yangını fark eden anne çocuklarını kurtarmaya çalışırken dumandan etkilendi.
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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.
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İçeride bulunan çocuklar, sağlık ekiplerince bölgede yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı.
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Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılan 11 yaşındaki Nehir, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Durumu ağır olan 8 yaşındaki Dursun Efe ise, Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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Dumandan etkilenen annenin de hastanedeki tedavisi sürüyor.
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Konu ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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Sakarya’da acı olay Evde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Elektrikli ısıtıcı faciaya yol açtı: Küçük Nehir can verdi kardeşi ise ağır yaralandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki katlı binanın ikinci katında elektrikli ısıtıcının devrilmesi neticesinde çıktığı iddia edilen yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken 8 yaşındaki kardeşi ağır yaralandı, anne ise dumandan etkilendi.

Başına taş düşen kadının ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
FOTOĞRAF 9
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Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün saat 16.00 sıralarında Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimleri için bir ucu üç katlı binanın terasına asılan afişin bağlı olduğu taş, yolda yürüyen Nurhayat Altınkaya'nın başına düştü.
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Yaralanan Altınkaya, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Tedaviye alınan Altınkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
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İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Altınkaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Tarsus ilçesine götürüldü.
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AFİŞİ ASAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI<br><br>Bu arada, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında afişi astığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, afiş de bulunduğu yerden indirildi.
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Başına taş düşen kadının ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Mersin'de Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın seçimiyle ilgili afişin bağlı olduğu taşın başına düşmesi sonucu hayatını kaybeden 55 yaşındaki Nurhayat Altınkaya'nın cenazesi, ailesine teslim edildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


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Elektrikli ısıtıcı faciaya yol açtı

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