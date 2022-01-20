Gündem Aksarayda öğrencisini döven öğretmen, memur olarak göreve başlayacak
AKSARAY

Aksaray’da öğrencisini döven öğretmen, memur olarak göreve başlayacak

5’inci sınıf öğrenicisine tekme ve yumruk attan ilkokul öğretmeni Ali Rıza Y.’nin, hizmet sınıfı değiştirildi. Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Aksaray’da öğrencisini döven öğretmen, memur olarak göreve başlayacak
Öğrencisini darp eden öğretmen kameralara böyle yakalanmıştı.

Aksaray’ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu’nda, 14 Aralık günü, matematik öğretmeni Ali Rıza Y., ders sırasında 5'inci sınıf öğrencisi T.K.'yi sınıftan çıkartıp koridorda tokat ve yumruk atıp dövüp boğazını sıktı. Gürültüyü duyan başka sınıftaki teknoloji tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, koşarak ettiği olayda dayak yiyen öğrenci T.K.'yi meslektaşı Ali Rıza Y.'nin elinden kurtardı.

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE SON VERİLDİ

Daha sonra diğer sınıftaki öğretmenler de çıkıp, öğrenciyi alt kata indirdi. Şiddet anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından başlattığı soruşturma sonrası Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi.

Aksaray'daki dayakçı öğretmen görevden alındı memurluğa verildi
GÜNDEM
Aksaray'daki dayakçı öğretmen görevden alındı memurluğa verildi

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖREVE BAŞLAYACAK

Ali Rıza Y.’nin, genel hizmetlerde idari memur olarak görev yapmasına karar verildi.

Ali Rıza Y.’nin, önümüzdeki günlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlayacağı öğrenildi.

Aksaray'da öğrencisinin boğazını sıkıp yumruklayan öğretmen infiale neden oldu: Kamu davası açıldı
GÜNDEM
Aksaray'da öğrencisinin boğazını sıkıp yumruklayan öğretmen infiale neden oldu: Kamu davası açıldı
Elektrikli ısıtıcı faciaya yol açtı

Elektrikli ısıtıcı faciaya yol açtı

​Küçük Nehir can verdi, kardeşi ise ağır yaralandı.
Dünyanın en büyüğü artık yok

Dünyanın en büyüğü artık yok

​Günlük 1,5 milyar ton su okyanusa karışıyor.
Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşmıştı: Acımasız sekreter görevden alındı

Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı.

​Annesinin sözüyle bu mesleğe başladı: 33 yıldır devam ediyor

Bakan Koca: BioNTech üzerine Turkovac çalışmasını başlatacağız.

Boyu 2 metreyi aştı: Fotoğraf için sıraya girdiler.

Çığır açacak buluş: Saniyeler içinde sonuç veriyor.

​Tarih verildi: Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme olacak.
Şehirler arası yollara hızlı şarj istasyonları geliyor
Teknoloji

Şehirler arası yollara hızlı şarj istasyonları geliyor

Otoyol ve şehirler arası yollarda kurulacak elektrikli araç şarj istasyonlarının en az yüzde 75'i hızlı şarj ünitesi olacak. Uygulama sayesinde elektrikli araç sahipleri, yolculuk öncesinde veya sırasında söz konusu bilgileri görerek istasyon seçebilecek ve rezervasyon yaptırabilecek.
Meteoroloji uyardı: Hafta sonundan itibaren aşırı soğuklar geliyor
Gündem

Meteoroloji uyardı: Hafta sonundan itibaren aşırı soğuklar geliyor

Meteoroloji, yurdun hafta sonundan itibaren aşırı soğukların etkisi altına gireceğini açıkladı. Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan 22 Ocak Cumartesi günü itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki hafta başından iitbaren, ülkemizin Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, bunun sonucunda yurt genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görüleceği tahmin ediliyor.
TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Güzel'in fezleke açıklaması
Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Güzel'in fezleke açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili açıklarda bulundu. Şentop, "TBMM'yi ve milletimizi rahatsız eden bazı olaylar söz konusu. Bunlarla ilgili olarak TBMM'nin Karma Komisyonu harekete geçmesi gerekir. Buna dair iç tüzüğümüzde buna imkan veren bazı kriterler var. Siyasetle ile terör arasına aşılmaz bir mesafe konulması gerekir. Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.