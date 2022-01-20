Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaşmıştı: Acımasız sekreter görevden alındı

Olay, 13 Ocak'ta Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Başhekim sekreteri Gülsen K., bir hastanın acı çektiği sırada koltukta yattığı anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Sekreter, görüntüleri bir sosyal medya platformunda eklediği, 'bonzai adamı bozayi' şarkısı ile paylaştı. Tepki çeken paylaşım üzerine görevden alınan sekreter hakkında adli ve idari soruşturma başlattı. Gülsen K. ise sosyal medya platformundaki paylaşımını tepkiler üzerine kaldırdı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA



Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde başhekim sekreteri olarak görev alan ve ilgili videoyu paylaşan çalışanımız hakkında soruşturma başlatılmış olup başhekimlikteki görevine son verilmiştir. Olay 13 Ocak 2022 tarihinde vuku bulmuş olup, yoğun kar yağışı nedeniyle köyüne ulaşım sıkıntısı yaşayan amcamız hasta nakil aracımızla sağlık ekiplerimizce sağ salim köyüne ulaştırılmıştır" denildi.

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FOTOĞRAF 11 Olay, 14 Ocak sabahı, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'deki apartmanın giriş katında meydana geldi. Tersane işçisi Osman Karatoprak, eve hırsızlık amacıyla giren Murat Yarar'ı (36) çıkan arbedede bıçakladı. Evden kaçan Yarar, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı. HIRSIZLIKTAN SABIKASI VAR<br><br> Osman Karatoprak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Murat Yarar, yaşamını yitirdi. Yarar'ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlendi. \"HALIYA İŞİYORDU\"<br><br>Gözaltına alınan Osman Karatoprak, emniyetteki ifadesinde sabah kahvaltı yaptığını ve masayı toparladığı sırada yatak odasından sesler geldiğini belirterek, \"Masada bulunan tavayı sol elime, bıçağı sağ elime alıp odadan çıktıktan sonra seslerin geldiği yatak odasına doğru yöneldim. Kapıyı açtığımda alt kısmında pantolonu inik vaziyette bir erkek şahsın halıya işediğini gördüm. \"BENİ Mİ BIÇAKLAYACAKSIN\" DEDİ ÜZERİME ATLADI<br><br>Şahsı görünce birden korktum ve 'sen kimsin?' diye sordum. Pantolonunu çekti ve kemerini taktı. Bana da, 'Ne yapacaksın, elindeki bıçakla bana mı vuracaksın?' diyerek sağ elini belinin arka kısmına doğru götürdü ve bulunduğu yerden üzerime doğru zıpladı. Bana saldırınca ben de korku ve panikle elimde bulunan tavayı bu şahsın omuz kısmına doğru vurmaya başladım ve yine elimde bulunan bıçağı şahsın kalça kısmına doğru sallayarak kendimden uzaklaştırmak istedim. Can havliyle ben bu şahsı yaralayıp yaralamadığımı bilmiyorum\" dedi. Osman Karatoprak çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.<br> \"NE OLUR OĞLUMU SERBEST BIRAKIN\"<br><br>Osman Karatoprak’ın annesi Maşallah Karatoprak, oğlunun kendisini savunduğunu belirterek, \"Karşı tarafa da Allah sabır versin. Oğlum kendini savunmasaydı, ölecekti. Başkasının başına gelmesin. Diyecek bir şey yok. Acı çekiyorum, kendimi de karşı tarafın annesinin yerinde görüyorum, çocuğumu çocuğunun yerinde görüyorum. Ben de aynı acıyı yaşıyorum. Oğlumu ne olur serbest bırakın\" dedi. \"ÖLDÜRMEK İSTESE AMBULANSI ARAMAZDI\"<br><br>Ağabeyinin kendisini savunduğunu ve meşru müdafaa durumunun göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Nazlıcan Karatoprak, \"Benim ağabeyim normalde bir karıncayı dahi incitmez. Buraya çalışmak için geldi, ev tuttuk. Tek başına yaşıyordu. Öldürmeseydi belki öldürecekti ve öldürmeye de niyeti yoktu. Öldürmeye niyeti olan bir kişi ne ambulansı arar ne de ambulansa taşır. Ağabeyimin serbest kalmasını ve gerekli işlemlerin adaletli bir şekilde yapılmasını istiyorum. Haksız yere yatmasına kimsenin ömrü razı olmaz\" diye konuştu.<br> 'KENDİSİNİ SAVUNMA İÇGÜDÜSÜ'<br><br>Müvekkilinin kendisini savunmak amacıyla meşru müdafaa hakkını kullandığını belirten ve tutukluluk haline itiraz ettiklerini ifade eden Avukat Osman Özgeliş, \"Osman Karatoprak hakkında Gölcük Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten adam öldürme suçuna istinaden verilen tutuklama kararına, müvekkil Osman Karatoprak’ın evinde gerçekleşen ve hırsızlık yapmak için evin kapısını kırarak giren maktulle müvekkilin karşılaşması neticesinde gerçekleşen eylemi, müvekkilimiz haksız saldırıyı engellemek, kendisini koruma içgüdüsü ve savunma maksadıyla yapmış. Yaralama ya da öldürme kastı kesinlikle bulunmadığından ceza kanununda mevcut olan ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlerden olan meşru savunma ve zorunluluk hali ile sınırın aşılması müesseselerinin de göz önüne alınarak tutuksuz yargılanması gerektiğine ilişkin itirazlarımız tarafımızca Gölcük Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne yapılmıştır\" dedi. Hırsızı öldürdükten sonra tutuklanan ev sahibi anlattı: Kapıyı açtığımda pantolonu inikti Kocaeli'de, tersane işçisi Osman Karatoprak'ın (24) hırsızlık amacıyla evine giren Murat Yarar'ı (36) bıçaklayarak öldürdükten sonra tutuklandı. Ev sahibi Osman Karatoprak ifadesinde, sabah kahvaltı yaptığı sırada yatak odasından sesler geldiğini, masada bulunan tavayı ve bıçağı alıp odaya yöneldiğini, kapıyı açtığımda pantolonu inik vaziyette bir erkek şahsın halıya işediğini gördüğünü belirterek sonrasında yaşananları anlattı. Osman Karatoprak'ın (24) annesi Maşallah Karatoprak da oğlu ve karşı tarafın ailesi için üzüldüğünü söyleyerek, "Oğlum kendini savunmasaydı ölecekti, acı çekiyorum" dedi.

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FOTOĞRAF 7 Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kış şartlarından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için harekete geçti. 1628 rakımlı Topçam Dağına çıkan ekipler ıssız yolda kara saplanan bir otomobil sürücüsü ile karşılaştı. Jandarma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşın imdadına yetişti. Otomobil yoğun gayretleri sonucu kara saplandığı yerden kurtarıldı. Araç sürücüsü ekiplere teşekkür ederken, jandarma ekipleri şahsı zincir takmadan yola çıkmaması uyarısında bulundu. Otomobil sürücüsünü kurtaran ekipler karla kaplı Topçam dağında yemleme yaptı. Yaban hayvanları için balyalarla çam ağaçlarının altına ot bırakıldı. Kuşlar için ise uygun noktalara buğday dökülerek yemleme yapıldı. Ekiplerin karlı yollardaki zorlu yolculuğu havadan görüntülendi. Yaban hayatı için yola çıktılar: Mahsur kalan şahsı kurtardılar Tokat'ta yaban hayatı için doğaya yem bırakmak için yola çıkan ekipler karlı yolda mahsur kalan sürücünün imdadına yetişti. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 21 Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bu mevsim yağan karın kalınlığı 3,5 metre olarak ölçülürken, kapalı olan 332 köy yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bitlis kent merkezinde bulunan Hüsrev Paşa Mahallesi'ndeki tek katlı evler kardan adeta kaybolurken, vatandaşlar evlerine gitmek için adeta tüneller açmak zorunda kaldı.<br> 3,5 metre karın yağdığı Bitlis'te yön levhaları, tabelalar, otobüs durakları ve trafik ışıkları da kardan kaybolurken, karın durmasıyla birlikte tipi ve fırtına başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü Bitlis'te, bazı yolların kapalı olmasından dolayı özellikle tır sürücüleri dinlenme tesislerinde bekletiliyor. Yolda mahsur kalanlar için Bitlis Valiliği koordinasyonunda Kızılay tarafından da kumanyalar dağıtıldı. Köy yollarında il özel idare, kent merkezinde ise Bitlis Belediyesi ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına 724 devam ediyor. Tek katlı evler ve yön levhaları kardan kayboldu Bitlis'te günlerdir yağan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve yön levhaları kardan kayboldu.



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