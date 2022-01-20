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ADANA

Hasta bebeğiyle otoyolda 12 saat mahsur kalan baba konuştu: Türkiye Cumhuriyeti’ne çok teşekkür ederim

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda mahsur kalan ve ambulans helikopterle Adana’ya getirilen 28 günlük Ahmet’in babası Ziyad, “Evladım için çok korkmuştuk. Türkiye Cumhuriyeti’ne çok teşekkür ederim” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Hasta bebeğiyle otoyolda 12 saat mahsur kalan baba konuştu: Türkiye Cumhuriyeti’ne çok teşekkür ederim
Hasta bebeğiyle otoyolda 12 saat mahsur kalan baba konuştu.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda mahsur kalan ve ambulans helikopterle Adana’ya getirilen 28 günlük Ahmet’in babası Ziyad, “Evladım için çok korkmuştuk. Türkiye Cumhuriyeti’ne çok teşekkür ederim” dedi.
Geçen akşamdan beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep ve çevresinde birçok yol trafiğe kapandı. Mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları esnasında, Mersin’den Gaziantep’e sevk edilen metabolik rahatsızlığı olan 28 günlük Suriye uyruklu Baraa Al Ahmet isimli bebekte ambulansta mahsur kaldı.

AMBULANSTA 12 SAAT MAHSUR KALDILAR


Adana 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne gelen çağrı üzerine harekete geçen Adana İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 acil hava ambulansı, Adana’dan havalanıp Gaziantep Nurdağı girişine iniş yaptı. Ambulansta mahsur kalan bebek helikoptere taşındı. Ambulans helikopter, yeni doğan bebeği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. İlk müdahalenin ardından servise alınan bebeğinde durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Minik Ahmet’in babası Ziyad (30) ise bugün gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tarım işçisi olduklarını, Ahmet’in 4 çocuklarından en küçüğü olduğunu belirten Ziyad, “Ambulansta 12 saat mahsur kaldık. Bebeğimiz için çok korktuk ama Türkiye Cumhuriyeti’ne çok teşekkür ederim. Allah Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun” dedi.
Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ise bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Nacar, “İlk bilgi geldiğinde hemen ambulans helikopteri gönderdik. Otoyola indi ve bebeği alıp geldi. Hava şartları çok çetindi ama Allah’a şükür sağ salim kurtardık. Bebeğin durumu da iyi sayılır. Gereken müdahaleler yapıldı” ifadelerini kullandı.

Kardan kobra yaptılar: Boyu 2 metreyi aştı
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Kar ve tipi nedeniyle bir çok olumsuzluğun yaşandığı Adıyaman’da bazı gençler, bunu eğlenceye dönüştürdü.
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SIRA DIŞI ÇALIŞMA<br><br>Bir çok kişi kardan adam ve kardan gelin yaparken, Adıyaman’da 4 genç kardan kobra yılan yaptı.
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Turgut reis Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerine yapılan kardan kobra yılanı büyük ilgi gördü.
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6 SAAT UĞRAŞTILAR<br><br>Yaklaşık 6 saat süren çalışmanın eseri olan kardan kobra yılanı gören kişiler birlikte fotoğraf çektirdi.
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Yerden yüksekliği 2 metreyi aşan kobra yılanın dişleri ve gözleri dikkatleri çekti.
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\"ÖNCE KARAKUŞ TEPESİ YAPACAKTIK\"<br><br>Kardan kobra yılanı yapan kişilerden birisi olan Mustafa Serdar Çiftçi, ilk önce Karakuş Tepesi yapmayı planladıklarını ancak daha sonra fikir değiştirdiklerini belirterek, yaklaşık 6 saat süren çalışmanın sonunda bu eseri ortaya çıkardıklarını dile getirdi.
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\"ÇOK FARKLI OLMUŞ\"<br><br>Kardan yılan ile fotoğraf çektiren Kadir Can Taş ise, “Genel olarak kardan adam, kardan kadın yapıyorlar ama Adıyaman için farklı bir görüntü olmuş, güzel bir görüntü olmuş” dedi.
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Kardan kobra yaptılar: Boyu 2 metreyi aştı
Adıyaman'da 4 genç, yerden yüksekliği 2 metreden uzun kardan kobra yılanı yaptı. Kobrayı görenler hem şaşırdı hem de fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Yaban hayatı için yola çıktılar: Mahsur kalan şahsı kurtardılar
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kış şartlarından olumsuz etkilenen yaban hayvanları için harekete geçti.
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1628 rakımlı Topçam Dağına çıkan ekipler ıssız yolda kara saplanan bir otomobil sürücüsü ile karşılaştı.
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Jandarma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşın imdadına yetişti. Otomobil yoğun gayretleri sonucu kara saplandığı yerden kurtarıldı.
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Araç sürücüsü ekiplere teşekkür ederken, jandarma ekipleri şahsı zincir takmadan yola çıkmaması uyarısında bulundu.
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Otomobil sürücüsünü kurtaran ekipler karla kaplı Topçam dağında yemleme yaptı. Yaban hayvanları için balyalarla çam ağaçlarının altına ot bırakıldı.
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Kuşlar için ise uygun noktalara buğday dökülerek yemleme yapıldı. Ekiplerin karlı yollardaki zorlu yolculuğu havadan görüntülendi.
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Yaban hayatı için yola çıktılar: Mahsur kalan şahsı kurtardılar
Tokat'ta yaban hayatı için doğaya yem bırakmak için yola çıkan ekipler karlı yolda mahsur kalan sürücünün imdadına yetişti.

Tek katlı evler ve yön levhaları kardan kayboldu
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Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
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Bu mevsim yağan karın kalınlığı 3,5 metre olarak ölçülürken, kapalı olan 332 köy yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor.
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Bitlis kent merkezinde bulunan Hüsrev Paşa Mahallesi'ndeki tek katlı evler kardan adeta kaybolurken, vatandaşlar evlerine gitmek için adeta tüneller açmak zorunda kaldı.<br>
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3,5 metre karın yağdığı Bitlis'te yön levhaları, tabelalar, otobüs durakları ve trafik ışıkları da kardan kaybolurken, karın durmasıyla birlikte tipi ve fırtına başladı.
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Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü Bitlis'te, bazı yolların kapalı olmasından dolayı özellikle tır sürücüleri dinlenme tesislerinde bekletiliyor.
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Yolda mahsur kalanlar için Bitlis Valiliği koordinasyonunda Kızılay tarafından da kumanyalar dağıtıldı.
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Köy yollarında il özel idare, kent merkezinde ise Bitlis Belediyesi ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarına 724 devam ediyor.
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Tek katlı evler ve yön levhaları kardan kayboldu
Bitlis'te günlerdir yağan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve yön levhaları kardan kayboldu.


Kardan kobra

Kardan kobra

Boyu 2 metreyi aştı: Fotoğraf için sıraya girdiler.
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