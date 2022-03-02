Osman Bey'in çocukları: Osman Gazi'nin çocukları kimler?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi ile Osman Bey'in hayatına ilişkin detaylar merak kazandı. Tarihte Osman Gazi’nin kaç çocuğu var? Bala Hatun'un hiç çocuğu oldu mu, Bala Hatun'un çocuğu kimdir? Osman Gazi'nin Malhun hatundan kaç çocuğu var, isimleri ne?

OSMAN BEY'iN ÇOCUKLARI VE İSİMLERİ

Osman Gazi'nin çocuklarının isimleri ; Orhan Gazi, Alâeddin Bey, Fatma Hatun, Melik Bey, Pazarlı Bey, Çobanbey, Hamid Bey, Savcı Bey'dir.

ÖZGÜN Osman Bey ile Bala Hatun'un oğlu Alaeddin Bey kimdir? Alaeddin Bey'in hayatı

OSMAN BEY'İN EŞLERİ VE İSİMLERİ

Osman Gazi'nin eşleri Malhun Hatun ve Rabia Bala Hatun olarak bilinmektedir.

ÖZGÜN Bala Hatun'un kaç çocuğu var?



