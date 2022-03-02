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Osman Bey'in çocukları: Osman Gazi'nin çocukları kimler?

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterinin hayatı, eşleri ve çocukları merak kazandı. Osman beyin çocukları, kaç çocuğu olduğu, Osman beyin çocuklarının isimleri, Osman beyin eşleri ve isimleri dizinin ekranlara gelen yeni bölümü ile sorgulanmaya başladı. Peki, Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman bey'in çocukları ve isimleri nedir? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Beyin çocukları: Osman Gazinin çocukları kimler?
osman bey

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi ile Osman Bey'in hayatına ilişkin detaylar merak kazandı. Tarihte Osman Gazi’nin kaç çocuğu var? Bala Hatun'un hiç çocuğu oldu mu, Bala Hatun'un çocuğu kimdir? Osman Gazi'nin Malhun hatundan kaç çocuğu var, isimleri ne?

OSMAN BEY'iN ÇOCUKLARI VE İSİMLERİ

Osman Gazi'nin çocuklarının isimleri ; Orhan Gazi, Alâeddin Bey, Fatma Hatun, Melik Bey, Pazarlı Bey, Çobanbey, Hamid Bey, Savcı Bey'dir.

Osman Bey ile Bala Hatun'un oğlu Alaeddin Bey kimdir? Alaeddin Bey'in hayatı
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Osman Bey ile Bala Hatun'un oğlu Alaeddin Bey kimdir? Alaeddin Bey'in hayatı

OSMAN BEY'İN EŞLERİ VE İSİMLERİ

Osman Gazi'nin eşleri Malhun Hatun ve Rabia Bala Hatun olarak bilinmektedir.

Bala Hatun'un kaç çocuğu var?
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Bala Hatun'un kaç çocuğu var?


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