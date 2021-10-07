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Osman Bey ile Bala Hatun'un oğlu Alaeddin Bey kimdir? Alaeddin Bey'in hayatı

Osmanlı Devleti'nin kuruluş mücadelesini konu edinen Kuruluş Osman dizisi yeni sezonun ilk bölümü ile ekranlara geldi. Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in eşleri Malhun Hatun ile Rabia Bala Hatun'dan dünyaya gelen çocukları merak ediliyor. İzleyiciler Kuruluş Osman 65. bölümünde gündeme gelen Bala Hatun'un gebeliği ile Osman Bey'in Bala Hatun'dan dünyaya gelecek çocuklarını merak etmeye başladı. Peki, Osman Bey'in ve Bala Hatun'un çocuğu olan Alaeddin Bey kimdir? Alaeddin Bey Osmanlı yönetiminde rol almış mıdır? Alaeddin Bey nasıl ve ne zaman öldü? İşte Osman Bey'in oğlu Alaeddin Bey'in hayatına dair bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Bey ile Bala Hatunun oğlu Alaeddin Bey kimdir? Alaeddin Beyin hayatı
alaeddin bey

Alaeddin Bey kimdir? Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve kurucu Osman Gazi'nin hayatını konu alan Kuruluş Osman dizisi, başta Orhan Gazi olmak üzere Osman Gazi'nin çocuklarını gündeme getirdi. Osman Bey'in Bala Hatun'dan çocuğu var mı? sorusu Bala Hatun'un gebeliğinin diziye konu edilmesiyle merak kazandı.

OSMAN BEY İLE BALA HATUN'UN ÇOCUKLARI VAR MIDIR?

Osman Bey ile Bala Hatun'un çocuğu vardır. Bala Hatun Alâeddin Paşa'nın annesi kabul edilir. Tarihi bilgilere göre, Alâeddin Ali Bey vezirlik sisteminin kurulmasında rol oynayan kişi olarak görülüyor.

OSMAN BEY İLE BALA HATUN'UN OĞLU ALAEDDİN BEY KİMDİR?

Alâeddin Bey (Alâeddin Paşa, Alâeddin Ali Paşa, Erden Ali Bey[1][2]), Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğullarından birisidir.

Osmanlı kroniklerine göre Osman Gazi'nin ölümünden sonra Orhan Gazi ile birlikte Şehzade Alâeddin'in ismi beylik için konuşulmuş; iki kardeş arasında yapılan görüşme sonunda Şehzade Alâeddin, kendi isteğiyle beylikten feragat etmiştir. Tarihî kaynaklarda alçakgönüllü kişiliği öne çıkarılır.

Bursa'daki tekkesinde derviş hayatı yaşamayı tercih eden Alâeddin Bey'in daha sonra Orhan Bey'in isteği ile bazı bürokratik görevler aldığı ve bazı seferlere katıldığı düşünülür. Kimi kaynaklara göre Alâeddin Bey, vezirlik sisteminin kurulmasına rol oynamış bir kişidir ve Osmanlı'nın ilk veziridir; ayrıca "paşa" unvanını kullanan ilk hanedan mensubudur.

Alâeddin Bey’in en önemli icraatı, Osmanlı Beyliği’nin idarî ve askerî yöndeki teşkilâtlanmasında gösterdiği faaliyetlerdir. Ordu kumandanlığı sırasında, Osmanlı askerini öteki Anadolu beyliklerinin askerlerinden ayırmak için askerlerin serpuşlarının rengini kırmızıdan beyaza çevirtmiş, Çandarlı Kara Halil ile birlikte ilk defa dâimî yaya ve müsellem birliklerinin kurulmasına ön ayak olmuştur. Ordunun öteki birliklerinin de teşkilâtlandırılması, hatta Osmanlılar’da divan teşkilâtının kurulması, divanda burma sarık giyilmesi ve para bastırılması Alâeddin Bey’e atfedilirse de bunlar hakkında şimdilik kesin hüküm vermek mümkün değildir.

Kaç yaşında ve hangi nedenle öldüğü kesin olarak bilinmez, hayatının son yıllarını Bursa'da Kükürtlü'de bulunan tekkesinde geçirmiş ve öldüğünde Osman Gazi'nin türbesine defnedilmiştir.

ORHAN GAZİ İLE ALAEDDİN BEY KARDEŞ MİDİR?

Osmanlı Devleti'nin 2. padişahı olan Orhan Gazi ile Alaeddin Bey kardeştir. Orhan Gazi ile Alaeddin Bey'in babaları Osman Bey anneleri ise farklıdır. Orhan Gazi'nin annesi Malhun Hatun, Alaeddin Bey'İn annesi ise Rabia Bala Hatun'dur.

Bazı tarihçilere göre Alâeddin Bey Osman Bey’in büyük oğludur, bazı tarihçilere göre ise Orhan Gaziden küçüktür.

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