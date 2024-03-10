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Osmaniye teravih namazı saat kaçta? Osmaniye teravih vakti ne zaman 2024?

"Osmaniye teravih namazı saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 yılında, Ramazan ayının ilk gününde gerçekleşecek olan teravih namazı, ülkemizde yatsı ezanının okunmasıyla ibadete başlanacak. İlk teravih namazı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen yatsı namazı vaktinde camilerde kılınacak. Peki Osmaniye teravih namazı saat kaçta? Osmaniye teravih vakti ne zaman 2024?

09:16 - 10/03/2024 الأحد
Güncelleme: 13:53 - 9/03/2024 السبت
Yeni Şafak
Osmaniye teravih namaz saati 2024
Osmaniye teravih namaz saati 2024

"Osmaniye teravih namazı saat kaçta? Osmaniye teravih vakti ne zaman 2024?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2024 Ramazan ayına sayılı günler kala, bu yıl ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesi ve 2024 Osmaniye yatsı namazı vakitlerine dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İlk teravih namazı 10 Mart Pazar günü İstanbul'da saat 20:31'de Ankara'da 20:15'de, İzmir'de ise 20:36'da kılınacak.

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Bu yıl on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk sahura, 10 Mart Pazar'ı pazartesiye bağlayan gece kalkılacak.

TERAVİH NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen terviha kelimesinin çoğulu olan teravih, dini bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir. Teravih namazını dört rekatta bir selam vererek kılmak caiz ise de, iki rekatta bir selam vererek kılmak daha faziletlidir. Bu namazın her dört rekatının sonunda bir miktar oturulup dinlenmek müstehaptır. Bu dinlenmelerde tehlil (la ilahe illallah demek) ve salavat ile meşgul olunması uygundur. Teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir. Hz. Peygamber, “Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuşlardır (Buhari, “Salatü't-Teravih”, 1; Müslim, “Müsafirin”, 174).

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden başlayarak günümüze kadar cemaatle yirmi rekat olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir.

Günümüzde de, başta ülkemiz olmak üzere pek çok İslam ülkesinde Teravih namazı cemaatle 20 rekat olarak kılınmaktadır. Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki, Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

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