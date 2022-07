Basınçlı hava kompresörlerinde lider marka: Özen Kompresör

Özen Kompresör, ürünlerini 50 ülkeye ihraç etmektedir. Basınçlı hava çözümlerinde uzman marka olarak sektörde kalite ve güvenceyi aynı anda sunar.

Özen Kompresör

1970 yılında kurulan Özen Kompresör, basınçlı hava sistemlerinde piyasanın öncü markası olmayı başarmış bir markadır. Yarım asırdan fazla endüstriyel makine imalatı tecrübesi bulunmaktadır. Kaynak makinaları ve hava kompresörü üreterek başlamış oldukları yolculuk günümüze kadar devam etmektedir.

Özen Kompresör günümüzde teknolojiyle iç içe, yenilikçi üretim tarzını misyon edinmiştir. Güncel teknolojileri takip ederek donatılmış üretim merkezi ve Dünya standardında ekipmanlar ile üretimine devam etmektedir. Yarım asırdan fazla olan bilgi, birikim ve tecrübesiyle şirketin yenilikçi ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışması, güvenilir, dayanıklı ve verimli ürünleri ortaya koyması sektörde lider markalar arasında yer almasını sağlamıştır.

REKLAM

Özen Kompresör ürünleri, hayatın her alanında, endüstrinin her yerinde, özellikle basınçlı hava kullanımının olduğu her sektörde kullanılmaya devam etmektedir. 50 ülkeye olan ihracatı ve müşteri odaklı üretimiyle Özen Kompresör, kaliteden taviz vermeyen, ürettiği ürünlerle hayatı kolaylaştıran bir firmadır. Özen Kompresör, 2018 yılında yarım asırdan fazla olan endüstriyel makine üretimi tecrübesini Amerikan işgücü ile birleştirerek, Özen Air Technology adıyla Amerika’da hizmet vermeye başlamıştır.

Özen Kompresör Üretim Kabiliyetleri ve Kalite Politikası

Özen Kompresör, üretimde kullandığı modern ve kaliteye dayalı üretim teknikleriyle Konya Organize Sanayi bölgesinde 25000 m² alanda kurulu fabrikada üretim yapmaktadır. Özen Kompresörde üretim süreçleri üç ana hatta incelenebilir;

REKLAM

Saç İşleme ve boya hattı: Bu hatta yer alan lazer kesim, punch, büküm, kaynak ve boya alanlarıyla üretim yapılmaktadır.

CNC İşleme Hattı: CNC Dikey işleme tezgâhı, CNC Yatay işleme tezgâhı, CNC torna tezgâhı ile CNC hattı

Montaj Hattı: Ön montaj, pistonlu kompresör montaj hattı, vidalı kompresör montaj hattı gibi üretim alanlarıyla montaj hattında üretim yapmaktadır.

Özen Kompresör’de kalite politikası müşteri odaklı çalışma üzerine kuruludur. Özen Kompresör teknolojisini, insan kaynaklarını, tedarikçilerini ve kendisini sürekli geliştirmeyi hedefleyen bir firmadır. Ürünlerinin ve hizmetlerinin en üst kalitede olmasını hedefleyen ve bu hedeflerden taviz vermeyen üretim yapısıyla müşterilerine hizmet vermektedir.

REKLAM

Kompresör Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Kompresörler, sıkıştırılmış hava kullanarak bir motor vasıtasıyla çalışarak atmosfer basıncındaki havayı tanklara depolayan ve basınçlı hava oluşumunu sağlayan makinalardır. Kompresörler genellikle pistonlu kompresörler ve vidalı kompresörler olarak ikiye ayrılırlar.

Pistonlu kompresörler, tek veya çift kademeli olarak 2 ayrı mantıkla çalışırlar. Motor, pistonları hareket ettirerek atmosfer basıncındaki havayı filtreden geçirerek tankın içerisine basınçlı hava olarak depolar.

Vidalı kompresörler, içinde bulunan çift kasnaklı vida ile havayı daha hızlı ve yüksek basınçla saklamaya yarar. Vidalı kompresörler basınç olarak pistonlu kompresörlerden daha kuvvetlidir.

Kompresörler, hem küçük hem de büyük işletmelerde kullanılmaktadır. Oldukça geniş kullanım alanına sahip bir makinadır. Kompresörler basınçlı havanın kullanıldığı her yerde olması gereken ve aktif olarak çalışan bir makinadır.

REKLAM

Kompresör Çeşitleri Nelerdir?

Kompresörler genel olarak pistonlu kompresörler ve vidalı kompresörler olarak ayrılabilir. Özen Kompresör her iki alanda da üretim yapmaktadır. Basınçlı hava kompresörleri konusunda yarım asırdan fazla tecrübesi olan Özen Kompresör; vidalı hava kompresörleri, booster hava kompresörleri, pistonlu hava kompresörleri, silobas hava kompresörleri, basınçlı hava sistemleri, seyyar kompresörleri aktif olarak üretmeye devam etmektedir. Özen Kompresör, kompresör dışında basınçlı hava ekipmanlarının da üretimini yapmaktadır. Özen Kompresör, basınçlı hava ekipmanları ve kompresörlerle, basınçlı hava kullanan bütün sektörlerle direkt olarak iletişimdedir. Bu iletişimlerle kendini sürekli geliştiren, yeniliklere ayak uyduran bir firma yapısına sahiptir. Ürettiği ürünlerdeki çeşitlilikte her türlü ihtiyaca cevap verir.