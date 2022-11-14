ÖZET | Kayserispor 1-2 Konyaspor

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların golünü 8. dakikada Majid Hosseini kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 9.dakikada Francisco Calvo ve 22.dakikada Mame Biram Diouf'dan(p) geldi. Bu sonuçla Kayserispor 23 puanda kalırken, yeşil-beyazlılar puanını 24'e çıkardı.

Kayserispor Dünya Kupası arasından sonra Süper Lig'in 15. haftasında bay geçecek. Konyaspor ise evinde Alanyaspor ile karşılaşacak.

Kayserispor Konyaspor maç özeti

7. dakikada Emrah’ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Kemen, ceza sahasına doğru ortasını açtı. Penaltı noktasına yakın bölgede topla buluşan Gavranovic’in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

8. dakikada sağ kanattan Emrah’ın kullandığı korner atışında ceza sahasında topa yükselen Hosseini, düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

9. dakikada Guilherme’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde yükselen Calvo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

18. dakikada Bytyqi, ceza sahası içerisinde Emrah’ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. VAR’da pozisyonu inceleyen hakem Kadir Sağlam beyaz noktayı gösterdi.

22. dakikada penaltı atışını kullanan Diouf, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

53. dakikada sol kanatta topu kapan Mensah, ceza sahası dışından şutunu çekti. Üst direğe çarparak oyun alanına dönen topa Emrah gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

70. dakikada Bytyqi’nin sol çizgiden içeri çevirdiği topa ceza sahası içerisinde Oğulcan gelişine vurdu. Oğulcan’ın sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

78. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Gökhan’ın ortasında ceza sahasında Mustafa topa dokunamadı.

Kayserispor Konyaspor maç özeti izle

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Milletimizin başı sağ olsun. Anlayışınıza sığınarak bugün çok fazla futbol konuşamayacağız, konuşmak istemiyoruz böyle bir günde" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Kayserispor evinde karşılaştığı Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, İstanbul’da meydana gelen patlamayı maç bitiminde öğrendiklerini ve böyle bir günde futbol konuşmak istemediklerini söyledi. Atan, "Maçtan sonra öğrendik, sanırım Beşiktaş - Antalyaspor maçı da iptal olmuş. Milletimizin başı sağ olsun. Anlayışınıza sığınarak bugün çok fazla futbol konuşamayacağız, konuşmak istemiyoruz böyle bir günde. Konyaspor’u tebrik ediyoruz. Gönül isterdi ki bu kadar domine ettiğimiz bir oyunu ya da nasıl kaybettiğimizi konuşabilmek ama maalesef milletimizin yaşadığı elim olaydan dolayı affınıza sığınarak futbolla ilgili yorum yapmak istemiyorum" diye konuştu.

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