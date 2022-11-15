Özgün Beşiktaş - Antalyaspor maç tarihi belli oldu mu?
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Beşiktaş - Antalyaspor maç tarihi belli oldu mu?

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 13 Kasım Pazar günü saat 20:00’da oynanması planlanan maç, Taksim İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle ertelenmişti. TFF’den yapılan açıklamada maçın ileriki bir tarihde oynanacağı duyuruldu. Peki BJK-Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak? İşte Süper Lig 14. hafta maç sonuçları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş (BJK) Antalyaspor maçı ne zaman, nerede, saat kaçta oynanacak?
Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulunun, Vodafone Park'ta saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe erteleme kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

BJK-Antalyaspor maç tarihi belli oldu mu?

Beşiktaş-Antalyaspor maçının oynanacağı tarih ve saat TFF tarafından henüz açıklanmadı.

Süper Lig 14. hafta maç sonuçları

Süper Lig'de 14. hafta maç sonuçları şöyle;

11 Kasım Cuma

  • 20.00 Corendon Alanyaspor 0-0 Adana Demirspor
  • 20.00 MKE Ankaragücü 1-1 Trabzonspor

12 Kasım Cumartesi

  • 14.30 Demir Grup Sivasspor 2-2 Hangi Kredi Ümraniyespor
  • 17.00 Fenerbahçe 1-2 Bitexen Giresunspor
  • 20.00 Medipol Başakşehir 0-7 Galatasaray

13 Kasım Pazar

  • 14.30 VavaCars Fatih Karagümrük 3-3 Gaziantep FK
  • 17.00 İstanbulspor 0-1 Atakaş Hatayspor
  • 17.00 Yukatel Kayserispor 1-2 Arabam.com Konyaspor

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