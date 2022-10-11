Özgün Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Liginde Telekom Baskets Bonnla karşılaşacak
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Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Telekom Baskets Bonn'la karşılaşacak

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekibine konuk olacak. Baskets Bonn-Pınar Karşıyaka maçının ayrıntıları merak kazandı. Baskets Bonn-Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pınar Karşıyaka Baskets Bonn maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Pınar Karşıyaka Baskets Bonn

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekibine konuk olacak. Karşılaşma Bonn kentindeki Telekom Dome Salonu'nda oynanacak.

BASKETS BONN-PINAR KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bonn kentindeki Telekom Dome Salonu'nda oynanacak Telekom Baskets Bonn-Pınar Karşıyaka müsabakası, TSİ 21.00'de başlayacak.

İlk maçında AEK'yi 91-88 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın ikinci maçını da kayıpsız geçmek için mücadele edecek.

Yeşil-kırmızılı ekibin rakibi Alman temsilcisi, ilk hafta konuk ettiği İtalya'nın UNAHOTELS Reggio Emilia takımına 88-84 yenildi.

Gruptaki diğer karşılaşmada UNAHOTELS Reggio Emilia ile AEK yarın İtalya'da karşılaşacak

Öte yandan, Avrupa kupalarında 249. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 248 müsabakada 134 galibiyet, 112 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

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