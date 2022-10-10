UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda oynanacak Celtic-Leipzig mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
İskoçya’nın Glasgow şehrindeki Celtic Park Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
- Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu’ndan Massimiliano Irrati VAR, Paolo Valeri ise AVAR olarak görev yapacak.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Celtic-Leipzig maçını Halil Umut Meler yönetecek pic.twitter.com/o6bVckhgwB
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Celtic-Leipzig maçını Halil Umut Meler yönetecek pic.twitter.com/o6bVckhgwB— SPOR (@yenisafakspor) October 10, 2022