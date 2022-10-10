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UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev

FIFA kokartlı hakemlerimizden Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçlarında F grubunda oynanacak olan Celtic-Leipzig maçını yönetecek. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Şampiyonlar Ligi: Halil Umut Meler, Celtic-Leipzig maçında düdük çalacak!
Şampiyonlar Ligi: Celtic-Leipzig maçında Halil Umut Meler görev yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda oynanacak Celtic-Leipzig mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

İskoçya’nın Glasgow şehrindeki Celtic Park Stadyumu’nda saat 22.00’de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

  • Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu’ndan Massimiliano Irrati VAR, Paolo Valeri ise AVAR olarak görev yapacak.

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