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Galatasaray'da 3 büyük hedef

Bu sezon büyük yatırım yaparak kadro kuran sarı-kırmızılı kulüp, aşamalı bir plan hazırladı. 3 ana hedef belirleyen Aslan; şampiyonluk ipini göğüslemek, Avrupa sahnesine dönmek ve oyuncularını parlatarak satmak istiyor.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasarayın 2022-2023 sezonu hedefleri
Galatasaray takımı Okan Buruk yönetiminde Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve güçlü bir kadro kuran Galatasaray’ın bu sezon 3 ana hedefi var.

Sarı-kırmızılı takım, ilk olarak Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlamanın hesaplarını yapıyor. 3 yıldır şampiyonluk hasreti yaşayan Galatasaray, bu sezon kupa özlemine son vermek istiyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’i 13. sırada tamamladığı için bu sezon Avrupa kupalarında yer Aslan’ın bir diğer hedefi sezonu şampiyonlukla taçlandırarak yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkmak.

Galatasaray, bu iki hedefinden elde edeceği büyük miktardaki gelirle de mali olarak rahatlamayı planlıyor.

Oyuncuları parlatacak

Galatasaray’ın üçüncü hedefi ise sergilenecek yüksek performansla mevcut kadrosunda yer alan oyuncuları parlatmak. Birçok genç ve yıldız futbolcuyu kadrosunda barındıran sarı-kırmızılı takım, yakalayacağı başarı sonrasında oyuncuların değerini katlamak istiyor. Aslan, daha sonrasında bu oyunculardan yüksek bonservis bedeli elde etmeyi planlıyor.

Torreira’nın 17, Kerem’in 15, Nelsson’un 14 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Ayrıca Yusuf Demir’e 9, Fredrik Midtsjö’ye ise 7.5 milyon euroluk değer biçiliyor.

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