Spor Trabzonsporda sarı alarm
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor'da 'sarı' alarm

Süper Lig'de bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Trabzonspor'da Eren Elmalı, Bartra ve Trezeguet ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda hangi futbolcular kart sınırında?
Abdullah Avcı idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.

Trabzonspor, 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında yakaladığı yenilmezlik serisini bugünkü Kasımpaşa maçında da devam ettirmek istiyor. Geride kalan 580 günlük sürede hiç yenilmeyen Karadeniz ekibi, iç sahadaki son 28 maçında 18 galibiyet ve 10 beraberlik aldı.

Bordo-mavililer, Akyazı’da saat 20.00’de başlayacak maçta Kasımpaşa’yı yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı da kazanmış olacak.


Üç oyuncu sınırda

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Bordo-mavili takımda 3’er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Bartra ve Trezeguet, bugünkü maçta kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.

Beşiktaş'ta Romain Saiss Trabzonspor maçında forma giyemeyecek
SPOR
Beşiktaş'ta Romain Saiss Trabzonspor maçında forma giyemeyecek

UEFAdan görev

UEFA'dan görev

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde Celtic-Leipzig maçını yönetecek.
Galatasarayda 3 büyük hedef

Galatasaray'da
3 büyük hedef

Sarı-kırmızılı kulüp aşamalı bir plan hazırladı.
Kadıköyde gol düellosu

Kadıköy'de gol düellosu

​​Fenerbahçe, Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti.
Zafer korkusuzların!

Zafer korkusuzların!

Ampute Futbol Milli Takımımız, Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
'Bizim maçlarda <br>kullanılmasın'

'Bizim maçlarda
kullanılmasın'

​Giresunspor'dan dikkati çeken VAR çıkışı.
'Hakem yok <br>VAR nerede?'

'Hakem yok
VAR nerede?'

​Süper Lig maçında tartışma çıkaran penaltı kararı.
Gol düellosunda <br>kazanan çıkmadı

Gol düellosunda
kazanan çıkmadı

​Ümraniyespor ile Kayserispor berabere kaldı.
'Avantajlı bir <br>kura çektik'

'Avantajlı bir
kura çektik'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den EURO2024 yorumu
Rakiplerimiz <br>belli oldu

Rakiplerimiz
belli oldu

EURO 2024 Elemeleri'nde grup kuraları çekildi.
İptal kararı <br>doğru mu?

İptal kararı
doğru mu?

​Eski hakemler Giresunspor'un sayılmayan golünü değerlendirdi.
Yeniden şampiyon

Yeniden şampiyon

Max Verstappen üst üste ikinci kez zirvenin sahibi oldu.
Hayali <br>gerçek oluyor

Hayali
gerçek oluyor

Fenerbahçe'de parlayan Emre Mor, A Milli Takım yolunda.
Forma savaşı

Forma savaşı

Galatasaray'da 5 isim dışında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.