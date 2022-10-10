Trabzonspor'da 'sarı' alarm

Trabzonspor, 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a 3-1 kaybettiği maçtan sonra sahasında yakaladığı yenilmezlik serisini bugünkü Kasımpaşa maçında da devam ettirmek istiyor. Geride kalan 580 günlük sürede hiç yenilmeyen Karadeniz ekibi, iç sahadaki son 28 maçında 18 galibiyet ve 10 beraberlik aldı.
Bordo-mavililer, Akyazı’da saat 20.00’de başlayacak maçta Kasımpaşa’yı yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı da kazanmış olacak.
Üç oyuncu sınırda
Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Bordo-mavili takımda 3’er sarı kartları bulunan Eren Elmalı, Bartra ve Trezeguet, bugünkü maçta kart görmeleri halinde gelecek hafta Beşiktaş deplasmanında oynayamayacak.