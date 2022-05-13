Lezzetine doyum olmaz "pizza tarifi": Evde pizza nasıl yapılır?

Fırında pişen, kolay ve pratik yapabildiğiniz evde bir pizza mı yapmak istiyorsunuz? İsterseniz akşam yemeği isterseniz öğle yemeği için enfes pizza tarifini sizler için hazırladık. Yemek tarifi pizza için tarife buyurun. İşte, enfes pizza tarifi...

ÖZGÜN Islak hamburger tarifi: Islak hamburger evde nasıl yapılır?

EVDE PİZZA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Malzemeler:

4 Ve 1/2 (Yarım) su bardağı un

1 Tatlı kaşığı toz maya

1 Tatlı kaşığı tuz

1 Ve 3/4 (Üç Çeyrek) su bardağı su

1/4 (Çeyrek) su bardağı zeytinyağı

1 Diş sarımsak

2 Çorba kaşığı domates salçası

1 Çorba kaşığı kuru kekik

1 Kase mantar

1/2 (Yarım) adet sucuk

1 Kase kiraz domates

1 Su bardağı konserve mısır

150 Gram kaşar peyniri

Birkaç dal taze kekik

EVDE PİZZA YAPILIŞI

Unu yoğurma kabına alın mayayı ve tuzu ilave edin.Hepsini karıştırın. Suyunu ve zeytinyağını ekleyin. Hamuru yoğurun, hafif yapışkan bir hamur olacak. Üzerini örtün. Tercihen bir gece buzdolabında bekletin ve fırına vermeden 2 saat önce buzdolabından çıkarın. Vaktiniz yoksa üzerini örttükten sonra oda sıcaklığında 1,5 saat dinlendirin. Hafif yağlanmış büyük boy fırın tepsisine hamuru ellerinizle yayın. Sarımsağı ezip dövün.

REKLAM

Zeytinyağı ve domates salçasını ilave edin. Kekiği ve tuzu ekleyin, karışımı macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Tepsideki hamurun üzerine salçalı sosu yayın. Mantarı doğrayın.Sucuğu doğrayın, domatesleri dilimleyin. Sosun üzerine mantarları dizin.Sucukları dizin, mısırları serpin, domatesleri dizin.Kekik dallarını yayın. Kaşar peynirini her yerine eşit miktarda rendeleyin. Önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında 10-15 dakika kenarları kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...

EVDE PİZZA PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Kesinlikle sıcak ya da çok soğuk bir su kullanmayın. Hafif ısıtılmış bir ılık su mayayı aktifleştirmek için çok ideal olacaktır. Unu bir kaba eleyin. Eleme işlemi sayesinde ununuz havalanır, daha çok kabarır ve daha homojen bir hamur elde etmenizi sağlar.

REKLAM

EVDE PİZZA PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

2 saatte hazırlayacağınız pizzayı 25 dakikada pişirebilirsiniz.

PİZZANIN KALORİ DEĞERİ

Zorluk seviyesi kolay olan pizzanın kalorisi ise 257,7.