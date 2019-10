PlatinMarket E-Ticaret Sistemleri yeni versiyonunu tanıttı

“%100 mobil uyumlu olan yönetim panelleri ile PlatinMarket kullanıcıları e-ticaret sitelerini ofis dışında olduklarında zamanlarda bile rahatça yönetebilecekler.” Dedi.

Ayrıca Fatih Balkan mobil kullanımın e-ticarete yansımaları ile ilgili aşağıdaki bilgilere deyindi

“2019 Ocak ayında We Are Social’ın yaptığı araştırmadan elde edilen verilere göre Türkiye’de 82,4 milyonluk nüfusun %93’ü yani 76,3 milyonu cep telefonuna sahip.

Türkiye’de 59,3 milyon internet kullanıcısı bulunmakta ve 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı yer almakta. 44 milyon kişi ise sosyal medyayı cep telefonu üzerinden kullanılıyor.

Kullanıcı toplamının %77’si akıllı cep telefonu kullanır iken, %48 masaüstü ve dizüstü bilgisayar, %25’i tablet kullanımını tercih ediyor. Birçok kullanıcı birden fazla cihaz kullansa da ağırlığı mobil oluşturmakta.

Türkiye’de mobil bankacılığı kullananlar %68’lik bir orana sahip iken, mobil ödeme yapanların oranı %36 düzeyinde. Cep telefon üzerinden yapılan online ödemeler %50 oranında. Ülkemizdeki her iki kişiden birisi online alışveriş yapmakta ve online alışveriş yapan her üç kişiden biri mobil cihaz tercih etmekte. Gelişen teknoloji ve altyapılarla bu oranlar her geçen yıl kat be kat Mobil lehine artıyor.

Bu artış e-ticaret sitelerinin de mobil uyumlu olma gereksinimi doğuruyor. Çünkü mobil uyumlu e-ticaret sitelerinin satış rakamları, mobilize olamayanlardan çok daha fazla.

Hem satın alma işlemini kolaylaştırırken hem de sipariş sonrası ürün takibi telefondan her an yapılabiliyor.

Ekrana sığmayan ekrandan taşan ürün sayfalarına sahip, mobilize olamayan e-ticaret sitelerinin müşterinin gözünde değeri artık yok gibi. Satıcılar için de benzer bir durum söz konusu. Ürün ekleme, stok ve gelen siparişlerin takibi, yorum ve taleplerin değerlendirilmesi gibi birçok işlem istenilen her an cep telefonu üzerinden yönetilebilmekte.

Kısacası mobil uyumluluk olmadan e-ticaret artık düşünülemez. E-Ticaret yapmak isteyenlere her zaman ekonomik ve en iyi hizmet anlayışımız ile sanal mağazalarını kurmaya hazırız. Bizlere e-ticaret ile ilgili soru ve istekleri ile ilgili www.platinmarket.com dan ulaşabilirler.” dedi.