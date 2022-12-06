Portekiz - İsviçre Maç Kadrosu

Dünya Kupasında son 16 turu heyecanı devam ediyor. Saat 22:00’da Portekiz ve İsviçre karşı karşıya geliyor. Bu akşam zorlu karşılaşmada kimin kazanacağı ise merak konusu.
PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ VE KADROLARI
PORTEKİZ
22 Diogo Costa
2 Diogo Dalot
3 Pepe
4 Ruben Dias
20 Joao Cancelo
8 Bruno Fernandes
10 Bernardo Silva
14 William Carvalho
18 Ruben Neves
7 Cristiano Ronaldo
11 Joao Felix
İSVİÇRE
21 Gregor Kobel
3 Silvan Widmer
5 Manuel Akanji
13 Ricardo Rodriguez
22 Fabian Schaer
8 Remo Freuler
10 Granit Xhaka
15 Djibril Sow
17 Ruben Vargas
23 Xherdan Shaqiri
7 Breel Embolo