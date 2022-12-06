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Portekiz - İsviçre Maç Kadrosu

Katar’da düzenlenen FIFA 202 Dünya Kupası 16 turunda son maçlar bugün oynanıyor. Bu akşam Fas - İspanya ve Portekiz - İsviçre karşı karşıya geliyor. Alınan sonuçlarla son çeyrek finalistler belli olmuş olacak. Saat 22:00’da başlayacak Portekiz - İsviçre maçında kimlerin oynayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Portekiz - İsviçre maçının muhtemel 11’leri ve maç kadrosu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Portekiz - İsviçre Maç Kadrosu
Portekiz İsviçre Maç Kadrosu

Dünya Kupasında son 16 turu heyecanı devam ediyor. Saat 22:00’da Portekiz ve İsviçre karşı karşıya geliyor. Bu akşam zorlu karşılaşmada kimin kazanacağı ise merak konusu.

PORTEKİZ - İSVİÇRE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ VE KADROLARI

PORTEKİZ

22 Diogo Costa

2 Diogo Dalot

3 Pepe

4 Ruben Dias

20 Joao Cancelo

8 Bruno Fernandes

10 Bernardo Silva

14 William Carvalho

18 Ruben Neves

7 Cristiano Ronaldo

11 Joao Felix

İSVİÇRE

21 Gregor Kobel

3 Silvan Widmer

5 Manuel Akanji

13 Ricardo Rodriguez

22 Fabian Schaer

8 Remo Freuler

10 Granit Xhaka

15 Djibril Sow

17 Ruben Vargas

23 Xherdan Shaqiri

7 Breel Embolo

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