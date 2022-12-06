FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan "Atlas'ın Aslanları”, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri’nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamladı. Fas, 1986'den sonra tarihinde ikinci kez dünya kupasında son 16 takım arasına girmeyi başardı. Peki, Fas-İspanya maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İşte Fas-İspanya maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler.
Fas - İspanya maçı ne zaman saat kaçta?
Fas - İspanya maçı 6 Aralık Salı günü saat 18:00'de oynanacak.
Fas - İspanya maçı hangi kanalda?
Fas - İspanya maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak.
Fas-İspanya maçı muhtemelilk 11’ler
Fas kadrosu:
- Bono;
- Hakimi,
- Saiss,
- Aguerd,
- Mazraoui;
- Ounahi,
- Amrabat,
- Sahiri;
- Ziyech,
- En-Nesyri,
- Boufal
İspanya kadrosu:
- Simon;
- Carvajal,
- Rodri,
- Laporte,
- Alba;
- Pedri,
- Busquets,
- Gavi;
- Torres,
- Morata,
- Olmo
Fas-İspanya maçının galibi Portekiz-İsviçre maçının kazananı ile çeyrek finalde karşılaşacak.