Özgün Fas-İspanya maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11ler
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Fas-İspanya maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, F Grubu'ndaki son maçında Kanada'yı 2-1 yenerek tarihinde ikinci kez son 16 turuna çıktı. Fas ile İspanya çeyrek final bileti için karşı karşıya gelecek. Education City Stadyumu'nda oynanacak maçın başlama saati, canlı yayınlayacak kanal ve muhtemel 11'leri futbolseverlerin gündeminde. Peki Fas-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fas-İspanya Maç Kadrosu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fas-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fas-İspanya maçı kadrosu muhtemel ilk 11
Fas - İspanya Maç Kadrosu

FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan "Atlas'ın Aslanları”, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri’nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamladı. Fas, 1986'den sonra tarihinde ikinci kez dünya kupasında son 16 takım arasına girmeyi başardı. Peki, Fas-İspanya maçı hangi kanalda? Saat kaçta? İşte Fas-İspanya maçı saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11’ler.

Fas - İspanya maçı ne zaman saat kaçta?

Fas - İspanya maçı 6 Aralık Salı günü saat 18:00'de oynanacak.

Fas - İspanya maçı hangi kanalda?

Fas - İspanya maçı TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Fas-İspanya maçı muhtemelilk 11’ler

Fas kadrosu:

  1. Bono;
  2. Hakimi,
  3. Saiss,
  4. Aguerd,
  5. Mazraoui;
  6. Ounahi,
  7. Amrabat,
  8. Sahiri;
  9. Ziyech,
  10. En-Nesyri,
  11. Boufal

İspanya kadrosu:

  1. Simon;
  2. Carvajal,
  3. Rodri,
  4. Laporte,
  5. Alba;
  6. Pedri,
  7. Busquets,
  8. Gavi;
  9. Torres,
  10. Morata,
  11. Olmo

Fas-İspanya maçının galibi Portekiz-İsviçre maçının kazananı ile çeyrek finalde karşılaşacak.

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