Özgün Bugün hangi maçlar var? 8 Aralık Perşembe günün maçları
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Bugün hangi maçlar var? 8 Aralık Perşembe günün maçları

2022 Dünya Kupası heyecanı, çeyrek final maçlarıyla devam edecek. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turu maçında ABD'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen ilk takım olmuştu. Penaltı vuruşlarında İspanya’ya 3-0'lık üstünlük sağlayan Fas, adını çeyrek finale yazdırdı. Portekiz-İsviçre maçının galibi ise Portekiz oldu. Fas ile Portekiz çeyrek finalde rakip oldu. Milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonu, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak. Dünya Kupası, Spor Toto Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları futbolseverlerin yakından takip ettiği konulardan. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? İşte 9 Aralık Dünya Kupası maç programı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı? 9 Aralık 2022 maçları
Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maç programı futbolseverlerin gündeminde. 2022 FIFA Dünya Kupası, ev sahibi Katar ile Ekvador arasında yapılan açılış maçıyla başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları ise 3-6 Aralık'ta yapılacak.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Senegal'i 3-0 mağlup eden İngiltere, çeyrek finale yükseldi. 1966 yılında müzesine götürdüğü kupada 10. kez çeyrek final bileti alan İngiltere, 10 Aralık Cumartesi günü saat 22.00'de Fransa ile karşılaşacak.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Japonya'ya penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Hırvatistan, çeyrek finale yükseldi.

Dünya Kupası maçları
Dünya Kupası maçları

2022 Dünya Kupası maçları bugün de kıyasıya mücadele ile devam edecek. Peki bugün hangi maçlar oynanacak ve kimin maçı var? 6 Aralık Dünya Kupası maç programı.

Bugün kimin maçı var? (9 Aralık maç programı)

  • 22:00 Hollanda-Arjantin Dünya Kupası Çeyrek final maçı

  • 20:45 Antwerp – Olympiakos UEFA Avrupa Ligi
  • 20:45 Fenerbahçe – E.Frankfurt UEFA Avrupa Ligi
  • 20:45 Legia Varşova – Spartak Moskova UEFA Avrupa Ligi
  • 20:45 Lyon – Glasgow Rangers UEFA Avrupa Ligi
  • 20:45 Napoli – Leicester City UEFA Avrupa Ligi
  • 20:45 Real Sociedad – PSV UEFA Avrupa Ligi
  • 20:45 Sparta Prag – Brondby IF UEFA Avrupa Ligi
  • 20:45 Sturm Graz – Monaco UEFA Avrupa Ligi
  • 20:45 Alashkert – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • 20:45 AZ Alkmaar – Randers UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • 20:45 CFR Cluj – Jablonec UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • 20:45 CSKA Sofya – Roma UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • 20:45 KAA Gent – Flora Tallin UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • 20:45 LASK – HJK Helsinki UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • 20:45 Partizan – Anorthosis UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • 20:45 Zorya – Bodo Glimt UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • 20:45 Hacken – Bayern Münih UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
  • 20:45 Koge – Hoffenheim UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
  • 23:00 Braga – Kızılyıldız UEFA Avrupa Ligi
  • 23:00 Celtic – Real Betis UEFA Avrupa Ligi
  • 23:00 Genk – Rapid Wien UEFA Avrupa Ligi
  • 23:00 Lazio – Galatasaray UEFA Avrupa Ligi
  • 23:00 Ludogorets – Midtjylland UEFA Avrupa Ligi
  • 23:00 Marsilya – Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi
  • 23:00 West Ham – Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi
  • 23:00 Ferencvaros – B.Leverkusen UEFA Avrupa Ligi
  • 23:00 Basel – Karabağ UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • 23:00 Kopenhag – Slovan Bratislava UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • 23:00 Feyenoord – Maccabi Haifa UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • 23:00 Omonia – Kairat Almaty UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • 23:00 PAOK – Lincoln City UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • 23:00 Tottenham – Rennes UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • 23:00 Union Berlin – Slavia Prag UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • 23:00 Vitesse – Mura UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • 23:00 Arsenal – Barcelona UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
  • 23:00 Benfica – Lyon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Dünya Kupası çeyrek finalistler kim oldu?

3 Aralık Cumartesi akşamı oynanan Hollanda-ABD ve Arjantin-Avustralya karşılaşmalarından galip olarak çıkıp adını çeyrek finale yazdıran takımlar Hollanda ve Arjantin oldu.

4 Aralık Pazar akşamı oynanan Fransa-Polonya mücadelesinin kazananı Fransa, İngiltere-Senegal mücadelesinin kazananı ise İngiltere oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Japonya'ya penaltılarda 3-1 üstünlük kuran Hırvatistan, çeyrek finale yükseldi.

Dünya Kupası final maçı ne zaman?

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları 3-4-5-6 Aralık 2022 tarihlerinde oynanacak.

Dünya Kupası maçları
Dünya Kupası maçları
  • 9-10 Aralık'ta yapılacak çeyrek final karşılaşmalarından galibiyetle ayrılan taraflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Aralık'ta oynanacak yarı final maçlarında rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık'ta üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası maçları nedeniyle Süper Lig maçlarına ara verildi.
  • 3 Aralık Cuma-6 Aralık Salı Son 16 Turu (8 maç) / TRT 1
  • 9 Aralık Cuma-10 Aralık Cumartesi Çeyrek final (4 maç) / TRT 1
  • 13 Aralık Salı-14 Aralık Çarşamba Yarı final (2 maç) / TRT 1
  • 17 Aralık Cumartesi Üçüncülük maçı / TRT 1
  • 18 Aralık Pazar FİNAL / TRT 1

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