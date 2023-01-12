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Southampton 2-0 Manchester City maç sonucu

İngiltere Lig Kupası'nda Southampton, sahasında Manchester City'yi 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Southampton'a turu getiren golleri 23. dakikada Sekou Mara ve 28. dakikada Moussa Djenepo attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Premier Lig: Southampton 2-0 Manchester City maç özeti izle: Golleri kim attı?
Southampton 2-0 Manchester City maç özeti

İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Southampton, Manchester City'yi eledi.

Lig Kupası'nın çeyrek final aşamasına iki karşılaşmayla devam edildi. Southampton, Manchester City karşısında 23. dakikada Sekou Mara ve 28. dakikada Moussa Djenepo'nun attığı gollerle kazanarak tur atladı.

Southampton Manchester City maçı
Southampton Manchester City maçı

Günün diğer maçında ise Nottingham Forest, normal süresi 1-1 biten maçta Wolverhampton'a penaltılarla 4-3 üstünlük kurarak son 4 takım arasına kaldı. Kupada daha önce Manchester United ve Newcastle United, yarı finale çıkmıştı.


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