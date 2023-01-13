Bugün hangi maçlar var? 13 Ocak 2023 Cuma maç programı

İtalya Kupası Son 16 Turu'nda Roma, Genoa'yı konuk etti. Roma, 64. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle 1-0 kazandı. Fiorentina ise Sampdoria'ı 1-0 yenerek tur atlayan taraf oldu. İngiltere Premier Lig'de 7. haftanın erteleme maçında Fulham, Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Chelsea formasıyla ilk maçına çıkan Joao Felix, 57. dakikada kırmızı kart gördü.

Fulham Chelsea

Bugün oynanacak iki karşılaşma ile Süper Lig 19. hafta start alacak. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Şampiyonlar Ligi, 1. Lig maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Canlı maç izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor. İşte 13 Ocak 2023 Cuma maç programı...

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Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? (13 Ocak 2023 Cuma maç programı)

11:45 Macarthur Bulls – CC Mariners Avustralya A Ligi Bein Sports 4

19:00 Kayserispor – Sivasspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Denizlispor – Eyüpspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Sports Max 1

20:00 Galatasaray – Hatayspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

22:00 ADO Den Haag – Maastricht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 De Graafschap – Jong Ajax Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Helmond – NAC Breda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 Roda – Oss Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:00 SC Telstar – Jong AZ Hollanda Eerste Divisie Bilyoner

22:45 Napoli – Juventus İtalya Serie A S Sport Plus, S Sport 2, CBC Sport

22:45 Westerlo – Leuven Belçika Pro League Bilyoner

22:45 Hearts – St.Mirren İskoçya Premier Lig Bilyoner

22:45 Annecy – Paris FC Fransa Ligue 2 Bilyoner

22:45 Bastia – Pau Fransa Ligue 2 Bilyoner

22:45 Bordeaux – Amiens Fransa Ligue 2 Bilyoner

22:45 JDA Dijon – Valenciennes Fransa Ligue 2 Bilyoner

22:45 Guingamp – Grenoble Fransa Ligue 2 Bilyoner

22:45 Laval – Rodez Fransa Ligue 2 Bilyoner

22:45 Le Havre – Nimes Fransa Ligue 2 Bilyoner

22:45 Metz – Quevilly Rouen Fransa Ligue 2 Bilyoner

23:00 Aston Villa – Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

23:00 Celta Vigo – Villarreal İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus

23:00 Real Oviedo – Alaves İspanya La Liga 2 Bilyoner

23:15 Portimonense – Santa Clara Portekiz Liga NOS Bilyoner

Süper Lig 19. hafta maç programı

Süper Lig'de 19. hafta, 13 Ocak Cuma günü yapılacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Müsabaka programı şöyle:

13 Ocak Cuma kimin maçı var?

17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)

14 Ocak Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

15 Ocak Pazar kimin maçı var?

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

Süper Lig 18. hafta maç sonuçları

Süper Lig'in 18. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0

Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor: 3-3

MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor: 2-1

Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor: 0-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-3

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1

İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-1

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: 5-0





