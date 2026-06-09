YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak bugün mü açıklanıyor? 2026 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgulama ekranı

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım devam ederken, üniversite hayali kuran adaylar sınav tarihleri ve sınav giriş belgelerine ilişkin detayları araştırıyor. ÖSYM takvimine göre YKS, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran Pazar günü saat 10.15’te yapılırken, Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45’te gerçekleştirilecek. YKS sınav yerleri henüz açıklanmazken, adaylar, YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak, sınav yerleri bugün mü açıklanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte YKS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgulama ekranı.

1 /7 (YKS), Haziran ayının ikinci haftasında yapılacak. Takvime göre; Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran Pazar sabah oturumunda, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran Pazar öğleden sonra oturumunda uygulanacak. YKS sonuçlarının ise temmuz ayı içerisinde açıklanması planlanıyor.

2 /7 YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Adayların en çok merak ettiği başlıkların başında gelen sınav giriş yerleri, ÖSYM’nin önceki yıllardaki takvimine bakıldığında çoğunlukla sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Bu doğrultuda 2026 YKS sınav giriş belgelerinin de 10 Haziran 2026 civarında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanması öngörülüyor.

3 /7 Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait şifrelerle sisteme giriş yaparak sınava hangi okulda, hangi salonda ve hangi oturumda katılacaklarına dair tüm detayları öğrenebilecek.

ÖSYM YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

4 /7 YKS SINAV SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, SINAV KAÇTA BİTECEK, KAÇ SORU SORULACAK? 1. Oturum: TYT (Temel Yeterlilik Testi) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10:15’te başlayacak olan TYT oturumunda adaylara 165 dakika süre verilecek.

5 /7 2. Oturum: AYT (Alan Yeterlilik Testi) 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10:15’te gerçekleştirilecek AYT oturumunda adaylar 180 dakika boyunca soruları yanıtlayacak.

6 /7 3. Oturum: YDT (Yabancı Dil Testi) 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15:45’te yapılacak YDT oturumunda ise adaylara 120 dakika süre tanınacak.