Preveze Deniz Zaferi 480'inci yıl dönümü

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü 480'inci yıl dönümü kutlandı.

Törene, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Fuat Alarçin, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ile askerler katıldı.Tören, Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı'na çelenk konulması, sancağın silistre eşliğinde toka edilmesiyle başladı. Saygı duruşu ve tören mangasının saygı atışından sonra İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yayınlamış olduğu mesajlar okundu. Konuşmaların ardından Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem anıt özel defterini imzaladı.Tören, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Türbesi'nin ziyaret edilmesi ve türbe anıt defteri imzalanmasıyla sona erdi.

Preveze Deniz Savaşı (27–28 Eylül 1538)

Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması ile Cenevizli amiral Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması arasında geçen Preveze Deniz Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki egemenliğini pekiştirmiş ve bu egemenlik 1570'lere kadar sürmüştür.

Osmanlı donanması Barbaros’un kaptan-ı derya olmasına(1553) kadar varlığını Ege Denizi’nde duyurmuş, Akdeniz’de daha çok bağımsız Türk korsanları etkinlik göstermişti. Bu korsanların önderi olan Barbaros Hayreddin Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin hizmetine girmesinden sonra donanma Akdeniz kıyılarını vurmaya, Akdeniz’deki ticareti ellerinde tutan İspanya, Portekiz, Venedik, Ceneviz, Malta gibi denizci devletlerin çıkarlarını engellemeye başladı. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de gittikçe büyüyen bir tehlike oluşturmaya başlaması üzerine Venedik’in çağrısı ve papalığın desteğiyle İspanya Kralı ve Kutsal Roma-Germen İmparatoru Şarlken’in önderlik ettiği büyük bir Haçlı donanmasının kurulmasına karar verildi. 1538'de hazır duruma gelen 600 parçalık bu donanmanın komutanlığına da Amiral Andrea Doria getirildi.

