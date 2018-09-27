Preveze Deniz Zaferi 480'inci yıl dönümü

Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü 480'inci yıl dönümü kutlandı.
Törene, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu, İBB Çevre Koruma Daire Başkanı Fuat Alarçin, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ile askerler katıldı.Tören, Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı'na çelenk konulması, sancağın silistre eşliğinde toka edilmesiyle başladı. Saygı duruşu ve tören mangasının saygı atışından sonra İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yayınlamış olduğu mesajlar okundu. Konuşmaların ardından Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Tayyar Ertem anıt özel defterini imzaladı.Tören, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Türbesi'nin ziyaret edilmesi ve türbe anıt defteri imzalanmasıyla sona erdi.
Preveze Deniz Savaşı (27–28 Eylül 1538)
Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması ile Cenevizli amiral Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması arasında geçen Preveze Deniz Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki egemenliğini pekiştirmiş ve bu egemenlik 1570'lere kadar sürmüştür.
Osmanlı donanması Barbaros’un kaptan-ı derya olmasına(1553) kadar varlığını Ege Denizi’nde duyurmuş, Akdeniz’de daha çok bağımsız Türk korsanları etkinlik göstermişti. Bu korsanların önderi olan Barbaros Hayreddin Paşa’nın Osmanlı Devleti’nin hizmetine girmesinden sonra donanma Akdeniz kıyılarını vurmaya, Akdeniz’deki ticareti ellerinde tutan İspanya, Portekiz, Venedik, Ceneviz, Malta gibi denizci devletlerin çıkarlarını engellemeye başladı. Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de gittikçe büyüyen bir tehlike oluşturmaya başlaması üzerine Venedik’in çağrısı ve papalığın desteğiyle İspanya Kralı ve Kutsal Roma-Germen İmparatoru Şarlken’in önderlik ettiği büyük bir Haçlı donanmasının kurulmasına karar verildi. 1538'de hazır duruma gelen 600 parçalık bu donanmanın komutanlığına da Amiral Andrea Doria getirildi.
İBB'nin navigasyonu sistemi tüm Türkiye'de kullanılacak
Akıllı telefon kullanıcılarına sunulan uygulamayla megakentte en çok ihtiyaç duyulan otoparklar, akaryakıt istasyonları, eczaneler, ATM'ler ile toplu taşıma araçlarının yanı sıra opera, golf sahası ve kamp alanlarının bulunduğu 47 arama kategorisinden yer sorgusu yapılabilecek. "İBB Yol Gösteren" İstanbul'un yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'de çalışan uygulama, yakın zamanda tüm Türkiye'de kullanılabilecek. Uygulamanın dil seçenekleri arasında Türkçenin yanı sıra Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Arapça bulunuyor. Uygulama, internet bağlantısı olmadığı durumlarda da rota oluşturmaya olanak sağlıyor. KAMP BÖLGELERİ OPERALAR GOLF SAHALARINI KAPSAYACAKToplu taşıma araçlarıyla entegre çalışan uygulama ile birlikte, kullanıcılara sokak görünümü de sunuluyor. Kaza ve trafik sıkışıklığı gibi durumlarda alternatif rotalar oluşturan uygulama ayrıca Bakırköy'deki Ulaşım Yönetim Merkezi'nden alınan trafik kamera görüntülerini de canlı olarak aktarıyor. Yol çalışması, trafik sıkışıklığı, kaza gibi durumlarda anlık bilgi paylaşımı yapılan uygulamada, otoparklar ve doluluk oranlarının yanı sıra nöbetçi eczanelerin adresleri verilerek, bulunan konuma rota oluşturulabiliyor. TÜM MARMARA'NIN CANLI TRAFİK BİLGİSİNE ULAŞILABİLİYOR Konuyla ilgili İSBAK A.Ş. Ar-Ge ve İnovasyon Müdürlüğü'nde İnovasyon ve İş Geliştirme Şefi olarak görev yapan Selcen Işık, DHA muhabirinin sorularını yanıtladı. "İBB Yol Gösteren" uygulamasının Türkiye'nin ilk ve tek yerli navigasyonu olduğunu belirten Işık, "İBB akıllı şehir yatırımlarına hızla devam ediyor. Milli ve yerli teknolojiler kullanılmaya özen gösteriliyor. İBB Yol Gösteren, Türkiye'nin ilk ve tek yerli navigasyon uygulaması. İBB ve onun iştiraki olan İSBAK tarafından birlikte geliştirildi" dedi. Uygulamanın çalışma şekline değinen Işık, "47 farklı kategoriden seçtiğiniz hedef noktanıza, sesli yönlendirmeyle, canlı trafik bilgisini kullanarak gitmeniz sağlanıyor. İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara'da canlı trafik bilgisine erişim sağlayabiliyorsunuz. Toplu ulaşım entegrasyonu da söz konusu. Sadece sürücülerin değil, yayaların da gitmek istediği noktaya, toplu taşıma araçlarıyla erişim yapmaları sağlanıyor. İngilizce, Arapça, Fransızca, İtalyanca başta olmak üzere 6 farklı dil seçeneğiyle hizmet sunulmakta" diye konuştu. NÖBETİ ECZANELER, OTOPARKLAR, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARIUygulamanın diğer navigasyon uygulamalarından farklarına değinen Işık, "Bu uygulama, akıllı ulaşım sistemleriyle entegre çalışıyor. İstanbul genelindeki tüm trafik kameralarının anlık görüntülerine bu uygulama üzerinden erişebiliyorsunuz. Ana arterlerde kurulu olan trafik ölçüm sensörleri bilgilerine bu uygulama aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Otoparkların boşluk ve doluluk oranları, nöbetçi eczaneler gibi bilgiler de sunuluyor" ifadelerini kullandı.
Akdeniz’i Türk gölüne çeviren zafer: Preveze
27 Eylül 1538 yılında Barbaros Hayreddin Paşa ve ordusu tarafından kazanılan Preveze Zaferi, Akdeniz’in Türk gölü hâline gelmesini sağladı. Preveze, sadece bir savaştan ibaret değildi. Osmanlı ordusu Papa tarafından kurulan haçlı ittifakına karşı kazandığı büyük zaferlerden biri oldu.Hedefler belirlendiKanuni Sultan Süleyman'ın 944'te Pulya ve Korfu üzerine düzenlediği seferin sonuçsuz kalmasına rağmen Barbaros Hayreddin Paşa'nın dönüşte Kiklad adalarını ve Nakşa Dükalığı ile birlikte bazı Sporad adalarına ele geçirmesi Osmanlılar'ın yeni hedeflere odaklanmasında öncü bir adım oldu. Ancak bu sırada Papa lll. Paolo'nun öncülüğünde 1538'in Şubat ayında Hristiyan devletleri arasında denizlerdeki hakimiyet mücadelesini kazanmak ve Osmanlılar'ı Akdeniz' den uzaklaştırmak amacıyla bir ittifak yapıldı. Andrea Doria kumandasında büyük bir Hristiyan donanması meydana getirildi.7 Eylül 1538’de Narda körfezinin kuzey girişindeki Preveze Kalesi'ni kuşatıldığı haberini alan Barbaros Hayreddin Paşa, Turgut Reis kumandasında yirmi gemilik bir gönüllü filosunu öncü olarak yolladı. Turgut Reis, Zenta sularında kırk gemilik bir düşman filosu ile karşılaştı ve durumu Modon'da bulunan Barbaros'a haber verildi.Kalenin tahrip edilmesine karşılık ada yağmalandıBuna karşılık Zenta'daki bir müttefik filosu da Preveze'ye giderek Andrea Doria'yı Osmanlı donanmasının gelişinden haberdar etti. Bunun üzerine Preveze'den ayrılan müttefik donanması Korfu'ya çekildi. Barbaros da Preveze Kalesi'nin tahrip edilmesine karşılık Kefalonya adasını yağmaladı.Barbaros Hayrettin Paşa, 24 Eylül 1538’de Preveze Kalesi'ne gelip burayı tamir ederek hazır halde körfezde beklemeye başladı. Ertesi gün Preveze açıklarında yeniden demirleyen müttefik donanması haberinin ulaşması üzerine harekete geçildi.55 bin kişiye karşı 22 bin kişiMüttefik güçler, İspanya ve Portekiz seksen kalyon, Venedik on kalyon ve yetmiş kadırga, papalık otuz altı kadırga, Malta on kadırga, Ceneviz bir kalyon ve elli iki kadırga ile diğer devletlere ait kırk dokuz kalyon olmak üzere toplam kare yelkenli 140 kalyon, 168 kadırga ve pek çok nakliye gemisiyle 55 bin askerden oluşuyordu. Buna karşılık Barbaros'un donanmasında kadırga türü 122 gemi ve 20 bin asker bulunuyordu.25 Eylül 1538’de müttefik donanmasından bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıya karşılık Turgut Reis, Murad Ağa ve Güzelce Mehmed Reis emrindeki Osmanlı gemileri harekete geçerek körfezden çıkıp bu saldırıyı püskürttü. 27 Eylül Cuma günü Barbaros, donanmasıyla körfezden dışarı açıldı hilal şeklinde savaş konumunu aldı. Çok geçmeden bütün kadırgalar baş kısımlarındaki üçer topu ateşlenerek savaşı başlatıldı. Andrea Doria'nın bu şaşkınlıkla donanmasını yanlış bir manevra ile tehlikeli bir konuma getirdiği sırada Barbaros kırk gemilik bir filoyu müttefik donanmasını ikiye ayırmak üzere gönderdi. Bunu gören Andrea Doria donanmasına Korfu'ya doğru geri çekilme emri verdi. Bu durum karşısında Barbaros havanın da kararması sebebiyle donanmasını Narda körfezi dışında Preveze önlerinde demirledi.28 Eylül günü Andrea Doria, savaşmak üzere geri geldi ve onları karşılamak üzere Osmanlı donanması da sıra halinde müttefik donanmasına doğru ilerledi. Barbaros, donanmasını yeniden hilal şeklini aldı. İki donanma Preveze açıklarında karşılaştığı sırada güneyden esen şiddetli rüzgar Osmanlı kadırgalarını zorlamaya başladı. Barbaros kendi askerinin maneviyatını yükseltmek için Şura suresi 33’üncü ayeti; "Dilerse O (Allah), rüzgarı durdurur da onun -denizin- üstünde kalakalırlar" ve Ahzab suresi 9’uncu ayeti, "Ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik" birer kağıda yazdırarak gemisinin iki yanından denize bıraktı.Rüzgarın kesilmesi ve bu defa müttefik donanmasındaki kalyonların hareketsiz kalması üzerine Andrea Doria öndeki kalyonlardan yoğun bir top ateşi başlattı. Ancak kalyon toplarının menzilinin kısa olması sebebiyle bütün gülleler denize düştü. Barbaros'un karşı hücumunda kadırgaların top menzilinin daha uzun olması sayesinde önce kalyonlar hedef alınıp vuruldu.Andrea Doria, Osmanlı donanmasını iki ateş arasına alma planını birkaç kere daha denemek istedi. Fakat her defasında Barbaros'un karşı manevraları dolayısıyla başarısız oldu. Bu saldırılarda müttefik donanmasının ön safında bulunan kalyonların çoğu tahrip edildi. Müttefik donanmasını yarmak için hücum emri veren Barbaros birinci sırayı ikiye ayırarak Andrea Doria kumandasındaki kadırgalara saldırdı. Doria geri çekilme kararı aldı. Osmanlı donanması beş saat süren bu savaşın ardından geri çekilen müttefik donanmasını takip etti ancak fırtına çıkması ve havanın kararması sebebiyle fenerlerini söndüren Andrea Doria'nın izini kaybetti. Barbaros iki saat süren bir takipten sonra geri dönerek Ayamavra'da sabaha kadar bekledi; pek çok esir ve ganimet almış olarak Preveze'deki üssüne döndü. Savaşta müttefik donanması kalyon türü 128 gemisini kaybetti. Preveze deniz zaferinin haberini Boğdan seferi dönüşünde Yanbolu'da bulunan Kanuni Sultan 14 Ekim 1538’de Barbaros'un oğlu Hasan Bey ulaştırdı. Barbaros'tan gelen fetihname devlet erkanı tarafından ayakta dinlendi ve büyük bir sevinç vesilesi oldu. Kanuni Sultan Süleyman, Barbaros ve arkadaşlarına dua etti.Yazar İbrahim Sarı “Her biri birer deniz kurdu olan Osmanlı leventlerine denizler dar gelip, okyanuslara açıldılar” ifadesiyle Osmanlı Devleti’nin yönünü denizlere çevirdiği bir zafer olduğunu kanıtlar nitelikte.Zafer kadırga gemilerinin Preveze Deniz Muharebesi'nin kazanılmasında Barbaros'un taktiği yanında donanmadaki gemi cinslerinin de etkisi oldu.Müttefik donanmasındaki büyük kalyonlara karşılık Osmanlı donanmasında sadece kadırgaların bulunması ve savaşın kadırgaların zaferiyle sonuçlanması Osmanlı donanmasında uzun süre kadırga türü gemilerin tercih edilmesine sebep oldu.Osmanlı deniz siyasetine açıldıHristiyan dünyası Preveze Deniz Muharebesi'yle Akdeniz'deki hakimiyetini kesin biçimde kaybetti. Preveze Hristiyan devletleri için olduğu kadar Osmanlı Devleti denizciliği için de bir dönüm noktası oldu. O zamana kadar esas olarak bir kara devleti olan Osmanlılar tam anlamıyla deniz siyasetinin içine girdi. Bu zaferle deniz korsanlığının önüne geçildi. Deniz seyahati, ticareti ve sahildeki halkların emniyeti sağlandı. Kuzey Afrika’daki İslam devletleri, Avrupa devletlerinin saldırılarından korundu. Denizden hac yolu da bu sayede emniyet altına alındı.
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