Ramazan 11 yıldır iftar paketi dağıtıyor
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RAMAZAN HABERLERİ

11 yıldır iftar paketi dağıtıyor

Senegal’in başkenti Dakar’da yaşayan Khadim Bamba, 11 yıldır 2011’den bu yana orucunu yolda açmak zorunda kalanlara iftar paketi dağıtıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
11 yıldır iftar paketi dağıtıyor
Khadim Bamba

Senegal’in başkenti Dakar’da yaşayan Khadim Bamba, 11 yıldır 2011’den bu yana orucunu yolda açmak zorunda kalanlara iftar paketi dağıtıyor. Bamba, bu gönüllü faaliyetin tüm masrafını 20 kişilik arkadaş grubuyla kurdukları Cafe Gui isimli sivil hareket ve gönüllülerin yardımlarıyla karşılıyor. Cafe Gui ekibi, Ramazan ayında her öğleden sonra Hamo 6 mahallesinde bir araya geliyor, sandviç hazırlıyor, litrelerce kahve demliyor ve iftar vaktini beklemeye başlıyor.

HRİSTİYAN AİLELERE DE DAĞITILIYOR

Ekibin bir kısmı hazırladıkları iftar paketlerini ana yoldan geçen yaya ve araçlara dağıtırken, ekibin geri kalanı da mahalleye kurdukları uzun masada bölge sakinleriyle orucunu açıyor. Sadece oruç tutanlar değil mahalledeki Hristiyan aileler için hazırlanan paketler de gönüllüler tarafından evlerine iletiliyor.

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