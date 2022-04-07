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RAMAZAN HABERLERİ

Senegal'de Ramazan: Her akşam en büyük camide toplanıyorlar

Senegal’in başkenti Dakar’daki Dakar’da bulunan ve Batı Afrika’nın en büyük camisi kabul edilen Massalikoul Jinnan’da Ramazan boyunca her gün ücretsiz iftar programı düzenleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Senegalde Ramazan: Her akşam en büyük camide toplanıyorlar
Massalikoul Jinnan’da Ramazan boyunca her gün ücretsiz iftar programı düzenleniyor.

Senegal’in başkenti Dakar’daki Dakar’da bulunan ve Batı Afrika’nın en büyük camisi kabul edilen Massalikoul Jinnan’da Ramazan boyunca her gün ücretsiz iftar programı düzenleniyor. Gönüllüler, sandviç, kahve, su ve hurmadan oluşan mütevazi menüyü hazırlamak için öğleden sonra hummalı bir çalışma içine giriyor. Caminin hem kadınlar hem de erkekler kısmında hazırlanan uzun iftar sofrası her kesimden insanı bir araya getiriyor.

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Camideki iftara katılan ve Hindistan’dan 6 ay önce Dakar’a geldiğini söyleyen Dadavali Shaik, camideki manevi atmosferden çok etkilendiğini dile getirdi. Shaik, “Buraya 4 kilometre mesafede yaşıyorum ama her akşam burada iftar yapmayı çok seviyorum. Kalabalık sofralarda diğer Müslümanlarla olmak çok güzel” diye konuştu.

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