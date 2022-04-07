Senegal'de Ramazan: Her akşam en büyük camide toplanıyorlar

Senegal’in başkenti Dakar’daki Dakar’da bulunan ve Batı Afrika’nın en büyük camisi kabul edilen Massalikoul Jinnan’da Ramazan boyunca her gün ücretsiz iftar programı düzenleniyor. Gönüllüler, sandviç, kahve, su ve hurmadan oluşan mütevazi menüyü hazırlamak için öğleden sonra hummalı bir çalışma içine giriyor. Caminin hem kadınlar hem de erkekler kısmında hazırlanan uzun iftar sofrası her kesimden insanı bir araya getiriyor.

DÖRT KM YOL GELİYORUM

Camideki iftara katılan ve Hindistan’dan 6 ay önce Dakar’a geldiğini söyleyen Dadavali Shaik, camideki manevi atmosferden çok etkilendiğini dile getirdi. Shaik, “Buraya 4 kilometre mesafede yaşıyorum ama her akşam burada iftar yapmayı çok seviyorum. Kalabalık sofralarda diğer Müslümanlarla olmak çok güzel” diye konuştu.