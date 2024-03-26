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Ramazan

1.5 asırlık Ramazan geleneği

Ramazan'ın 15. gecesine özgü bir gelenek 1,5 asırdır Amasya’nın Alpaslan köyünde yaşatılıyor. Sokakları dolaşan çocuklar için evlerden sarkıtılan sepetlere hediyeler koyuluyor.

04:00 - 26/03/2024 Salı
Güncelleme: 02:43 - 26/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde Ramazan aylarında çocukları sevindiren "Sepet Sallama" geleneği 1,5 asırdan fazla süredir yaşatılıyor. Ramazan ayının ortasında sokakları dolaşan çocuklar için evlerden sarkıtılan sepetlere hediyeler konuluyor. Böylece çocuklara Ramazan sevinci ve paylaşma kültürü aşılanıyor.

15. GECE YAPILIYOR

Çocukluk dönemindeki aynı heyecanı yaşayan 33 yaşındaki Rıdvan Torun, “Dedelerimizin, ninelerimizin bize öğrettiği bu gelenek Ramazan ayının her 15’inci gecesinde yapılır. Geleneksel olarak düzenli bir şekilde 151 yıldır devam ediyor" dedi.



#Aktüel
#Ramazan
#Hayat
41 dakika önce
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