1.5 asırlık Ramazan geleneği

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde Ramazan aylarında çocukları sevindiren "Sepet Sallama" geleneği 1,5 asırdan fazla süredir yaşatılıyor. Ramazan ayının ortasında sokakları dolaşan çocuklar için evlerden sarkıtılan sepetlere hediyeler konuluyor. Böylece çocuklara Ramazan sevinci ve paylaşma kültürü aşılanıyor.

Çocukluk dönemindeki aynı heyecanı yaşayan 33 yaşındaki Rıdvan Torun, “Dedelerimizin, ninelerimizin bize öğrettiği bu gelenek Ramazan ayının her 15’inci gecesinde yapılır. Geleneksel olarak düzenli bir şekilde 151 yıldır devam ediyor" dedi.