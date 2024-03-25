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Ramazan

İsrafa neden oluyor: ‘Fiks menü’ye son verelim

Fiyatı 4 bin liraya kadar çıkabilen fiks menüler, özellikle Ramazan ruhuyla bağdaşmayan bir israf kaynağı. Dünyada milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken, tabağına dokunulmadan tonlarca gıdanın çöpe gitmesi kabul edilemez. Bu uygulama ciddi olarak sorgulanmalı.

04:00 - 25/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:30 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ramazan ayına özel hazırlanan iftar ve sahur menüleriyle gıda israfında artış yaşanıyor. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar, iftar sofralarında gıda israfı yapılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Restoranların ve lokantaların hazırladığı yüksek fiyatlı menüler, fahiş ücretin yanı sıra birçok gıda atığına da neden olabiliyor.

YENİLMEYECEK ÜRÜNLER

Ramazan ayının manevi atmosferine gölge düşüren gıda israfına karşı fiks menü uygulamasında bulunmayan Dönerci Kadir Usta işletmecisi Lokman Dağ, "Ramazan ayı için hep 'bereket ayı' deriz ama maalesef bilinçsiz işletmeler ve dayatmalardan dolayı israf ayına çevirmeye başladık. Çok büyük rakamlara hiç yenmeyecek ürünlerin masaya konması ve devasa masaların hazırlanması açıkçası bizi de üzüyor. Bunların çoğu görüyoruz ki yenmiyor ve maalesef çöpe atılabiliyor. İsrafın önüne geçmek için bu devasa fiks menü olayını kaldırmak gerekiyor" diye konuştu.

KADERİNİZ DEĞİL!

Hasan Usta Kebap Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İzzettin Oral da 1986'dan beri, Ramazan’da alakart menü sunduklarını vurgulayarak, "Ramazan ayı müşteriye özel hizmet verdiğimiz bir ay. 'Fiks menü kaderiniz değildir', bizim pazarlama ekibiyle yaptığımız beyin fırtınasından çıktı ve tabii piyasanın üstünde menü fiyatlarının olması, bin liradan başlayıp, 4 bin liralara çıkması bizi de incitiyor" dedi.

O MEKANLARA GİTMEYİN

Gastronomi yazarı Talip Bayram ise şunları kaydetti: "Ramazan rahmet, mağfiret ayı. Burada israftan kaçınmamız lazım. İnsanlara şunu tavsiye ediyorum, bin liranın üzerindeki mekanlara gitmesin, o iftarları tercih etmesinler. Daha uygun rakamlı iftarları tercih etsinler. İsraftan kaçınalım."



#İsraf
#İftar
#Menü
#Ramazan
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