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İMSAKİYE 2018
RAMAZAN HABERLERİ

Bursa sahur ve iftar vakti! İmsak saat kaçta? - 16 Mayıs 2018

16 Mayıs Bursa sahur ve iftar vakti

İslam dünyasının her yıl sevinçle beklediği mübarek Ramazan ayı bu sene de dualar ve oruçla karşılandı. 15 Mayıs'ta ilk teravihin kılınması ile Ramazan ayına girildi. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinde Bursa için 2018 iftar ve sahur vakitlerini açıkladı. İşte 2018 Bursa imsak ve iftar vakti…

Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 iftar ve sahur vakitlerini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 iftar ve sahur vakitlerini açıkladı.

Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlerin merak ettiği sahur ve iftar vakitleri Diyanet tarafından açıklandı. Peki Bursa'da sahur ve iftar saat kaçta yapılacak?

BURSA SAHUR VE İFTAR VAKTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan ezan vakitlerine göre Ramazan'ın birinci günü 16 Mayıs çarşamba gecesi itibariyle Bursa'da sahur vakti 03:56'da bitecek ve Bursa'da yaşayanlar 20:20'de iftar yapacak.

2018 BURSA İMSAKİYESİ

İL İL SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ

  • KADİR GECESİ NE ZAMAN?
  • Diyanet, Ramazan ayının başlangıç tarihini açıklamasının ardından gözler Kadir Gecesine çevrildi. Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlarımızın Kadir Gecesini bugün ihya edecek.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Bu sene 16 Mayıs günü başlayan 11 ayın sultanı Ramazan, 14 Haziran Perşembe günü arefe günü ile nihayete eriyor. Tatil günlerini merak eden vatandaşlar bayramın hangi güne geldiğini merak ediyorlar. Ramazan Bayramı bu sene Cuma- Cumartesi ve Pazar günlerine denk geliyor. Buna göre bayram tatili 3-4 gün civarı olacak.

  • *14 Haziran 2018 Perşembe (Arefe)
  • *15 Haziran 2018 Cuma (Ramazan Bayramının (1.Gün)
  • *16 Haziran 2018 Cumartesi (Ramazan Bayramı (2.Gün)
  • *17 Haziran 2018 Pazar (Ramazan Bayramı) (3.Gün)

İMSAK VAKTİ NEDİR NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Devasa Hilye-i Şerif görücüye çıkacak
FOTOĞRAF 9
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Öğrencisinin getirdiği kağıdı denemek için Hilye-i Şerif yazmaya başlayan ve bunu devam ettiren Şahin'in 2 haftada tamamladığı yazı, tezhiple süslendi. Hattat Şahin, yaptığı açıklamada, 1991'de İstanbul'daki Cafer Ağa Medresesi'nde hattat Aydın Ergün'den rika yazı dersi almaya başladığını söyledi.
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Sülüs yazı için de 1993'te hattat Hüseyin Kutlu'dan eğitim aldığını anlatan Şahin, Daha sonra 1998'de rahmetli hattat Ali Alparslan hocamla Süleymaniye Kütüphanesi'nde derslere başladım. Bu sırada askerlik araya girdi. Askerden sonra Ali Alparslan hocamdan talik, Hüseyin hocamla da sülüs ile nesih yazılarına devam ettim ve 2001'de sülüs ve nesih yazılarında icazet almaya hak kazandım. Talik yazıda da 2005'te Alpaslan hocamın son talebesi olarak icazet aldım. diye konuştu.
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Şahin, 2003'ten beri farklı kentlerde hat dersleri verdiğini belirterek Ben kendimi öğrencilere adamış bir hattatım. İstanbul'un yanı sıra Bursa, Eskişehir, Kütahya, Kocaeli'de dersler veriyorum. Takriben 450'nin üzerinde öğrencim var. Bunun dışında hat üzerine 3 dernek kurduk ve sergiler açıyoruz. dedi.
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Hazreti Muhammed'in fiziksel özelliklerini anlatan bir metnin Hazreti Ali tarafından kaleme alındığını aktaran Şahin, bu metni hattat Hafız Osman'ın bir form haline getirdiğini, buna da Hilye-i Şerif dendiğini dile getirdi.
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Yaklaşık 5 yıl önce Hilye-i Şerif'i yazmaya başladığına ve kısa sürede tamamladığına dikkati çeken Şahin, Takriben iki haftada bu Hilye-i Şerif'i yazmak nasip oldu. Daha sonra besmelesini, ciharyar-i güzin takımını ve Enbiya Suresi 107. ayeti yazdım. dedi.
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Şahin, kullandığı kağıdın 27 santimetre boyunda ve 40 santimetre genişliğinde olduğunu vurgulayarak Ben hesap yapmadan yazdım. Ortalama 6 metreye 3 metre ebatlarında oldu. Şu ana kadar yazılmış dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i ortaya çıktı. ifadesini kullandı.
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Devasa Hilye-i Şerif görücüye çıkacak
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Yazının bir müddet kendisinde rulo halinde durduğunu, daha sonra bunu Bursa'ya getirip öğrencileriyle paylaştığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:
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Burada yazıyı murakka haline getirip bir zemine yapıştırmaya karar verdik. Bir mühendis gibi hesaplar yaptık. Eserimiz, gerektiği zaman demonte hale gelebiliyor. Çünkü kapılardan geçemeyecek kadar büyük ve taşıması zor. Bunu 7 parça halinde murakkaya gerdik. Etrafına naht işi yapılacaktı fakat olmadı. Daha sonra İstanbul'dan sanatçı Alper Çakır, etrafının tezhibini yaptı. Önce Ulu Cami'de sergilemeyi düşündük fakat belirlediğimiz yere büyük geldi. Daha sonra Bursa'da açılacak Kur'an-ı Kerim ve Hat Müzesi'nde sergileme kararı alındı.dedi.
Devasa Hilye-i Şerif görücüye çıkacak
Hattat Mahmut Şahin tarafından yazılan 6 metre boy ve 3 metre enindeki devasa Hilye-i Şerif, Bursa'da açılacak Kur'an-ı Kerim ve Hat Müzesi'nde sergilenecek.
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